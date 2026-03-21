La banda aterriza en la capital con una poderosa reinterpretación del álbum que les dio a conocer

Madrid es un lugar ideal para los amantes de la música. Semana tras semana, reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales recorren algunos de los escenarios más populares de la ciudad, ofreciendo actuaciones únicas y repletas de ritmo. Solo en 2026, pasarán por la capital artistas como Bad Bunny, Rosalía, Hans Zimmer, Tame Imapala, Fit & Fitipaldis o Eric Clapton, entre muchos otros.

Este icónico grupo de rock alternativo dará un concierto único en Madrid

El legendario grupo británico de rock alternativo Placebo celebra sus tres décadas de trayectoria con el anuncio de 'Placebo RE:CREATED', una poderosa reinterpretación del disco que los dio a conocer al mundo en el año 1996. En pleno apogeo de la era 'britpop', Placebo supuso un marcado contraste con el estado de ánimo cultural predominante.

Parte de la esperada gira mundial de aniversario, la banda regresará a España a finales de año, para reinterpretar algunos de los mejores éxitos de sus dos primeros discos, con una parada en la capital. Conocidos por temas como 'Every You Every Me', 'The Bitter End' o 'Pure Morning', han llegado a establecerse como una de las voces más distintivas de su generación.

Placebo

Así, y 30 años después, 'Placebo RE:CREATED' ve a la banda regresar a este álbum fundamental con una perspectiva fresca. El nuevo disco incluye versiones retrabajadas y embellecidas de las diez pistas del álbum original, además de dos temas extra. Placebo actuará en el Movistar Arena el próximo 1 de octubre.

Placebo

Cómo conseguir entradas para el concierto de Placebo

Las entadas generales para el concierto de Placebo estarán disponibles a partir del próximo viernes 27 de marzo, a las 10.00 h.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Rosalía, Bad Bunny, Hans Zimmer, Tame Impala, Bad Gyal, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park o My Chemical Romance.