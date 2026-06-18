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Plaza de España será la pista central del próximo deporte de moda: entradas gratuitas para ver los mejores partidos de pickleball

Es una de las pruebas más esperadas del circuito oficial, y reúne a participantes de todo el país

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Pickle Pro Tour
Pickle Pro Tour | Pickle Pro Tour
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Con un carácter camaleónico, la Plaza de España de Madrid es capaz de acoger todo tipo de actividades. Desde torneos dedicados a los videojuegos, hasta 'fan zones' y cines de verano, en esta ocasión, una de las pruebas del nuevo deporte de moda aterriza en el centro de la capital, reuniendo a participantes de todo el país en una cita que se presenta como uno de los momentos clave de la temporada.

La Plaza de España acoge un importante torneo de pickleball

Los días 20 y 21 de junio, la Plaza de España acoge el Madrid Open 2026 de pickleball, una de las pruebas más esperadas del circuito oficial en España. Integrada en el Pickle Pro Tour y organizada bajo el marco de la Real Federación Española de Tenis (RFET), cada encuentro adquiere una relevancia especial, pues la clasificación ya comienza a definirse.

Pickle Pro Tour
Pickle Pro Tour

Pickle Pro Tour es el único circuito oficial de pickleball de España y se ha consolidado como una referencia en Europa. Abierto a participantes de cualquier nacionalidad, reúne habitualmente a deportistas de más de 26 países. La competición contempla las categorías de Individual Femenino, Individual Masculino, Dobles Femenino, Dobles Masculino y Dobles Mixtos, organizadas por niveles y grupos de edad. Además, pueden incorporarse categorías inclusivas y para menores de 18 años. 

Pickle Pro Tour
Pickle Pro Tour

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