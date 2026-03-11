Uno de nuestros mejores pasteleros, Ricardo Vélez, abre un pop up para vender esta creación única que presentó en Madrid Fusión

Ricardo Vélez tenía una sorpresa para todos los asistentes y seguidores de lo que ocurre, se habla y se presenta en Madrid Fusión 2026. En la pasada edición de este gran foro gastronómico el conocido como "chef del cacao" trajo la creación en la que lleva mucho tiempo trabajando. Varios meses para lograr la fórmula perfecta. Era una palmera de chocolate pero era única en el mundo. Era la primera elaborada con manteca de cerdo ibérico de Guijuelo en lugar de la mantequilla tradicional. Un golpe bajo a los vecinos franceses.



La Mejor Palmera de Chocolate del Mundo

Vélez se ponía de nuevo a la vanguardia con un ingrediente con el que quizás sólo podría haber experimentado un pastelero de nuestro país. Y ha tenido que ser además uno de los más premiados y respetados tanto aquí como en Francia. En Madrid es ya muy conocido su Moulin Chocolat, un templo dulce a orillas del parque del Retiro (Mejor Pastelería de Madrid 2021) pero no es aquí donde va a empezar a vender esta esperadísima pieza hojaldrada, trabajada con un chocolate 70% y coronada con una fina y extracrujiente cobertura.

Dónde comprar la Mejor Palmera de Chocolate en Madrid



Como podéis imaginar las unidades serán muy limitadas y la demanda será histórica en la casa para la que han autoproclamado Mejor Palmera de Chocolate del Mundo. Así que van poco a poco. Primero estuvo disponible y en primicia para los socios de Club Matador pero ahora todo el mundo (previa cola de espera seguramente) puede hacerse ya mismo, hoy mismo, con este placentero manjar para golosos y curiosos por igual. En un packaging a la altura de este nuevo tesoro dulce. Desde hoy se descubre un pop up clandestino en Chueca. Hay que alimentar el 'hype', el fomo, las redes sociales y la felicidad a través del estómago. Arranca a las 13.00 y cierra a las 20.00. Las coordenadas son San Marcos, 32, junto a su tienda de Macaron Glace.

Mejor Palmera de Chocolate del Mundo

Pero tranquilos si estos días no conseguís haceros y disfrutar de esta extraordinariamente brillante pieza. También, a partir del 17/18 de marzo, estará a la venta, en los Club del Gourmet de El Corte Inglés en Madrid. Apuntad, serán estas localizaciones: Sanchinarro, Castellana, Goya, Pozuelo, Serrano y Princesa. Por si estáis pensando en un regalo especial para el Día del Padre. Y más adelante también podréis pedirla online en esta web.

