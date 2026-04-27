Con la llegada del buen tiempo, son muchos los que apuestan por un refrescante chapuzón

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, son muchos los que ya ponen en el objetivo en el regreso de la temporada veraniega. Ya sea para organizar esas esperadas vacaciones en la playa, o para descansar bajo los rayos de sol, entre los planes más populares en la capital durante el verano, son muchos los que apuestan por un refrescante baño en una piscina.

Una espectacular azotea con piscina abre esta semana en Madrid

Más allá de las piscinas propias o municipales, la capital cuenta con una gran variedad de espectaculares piscinas donde disfrutar de un buen chapuzón, como puede ser 'Roxy Garden', oasis de descanso y paz que reabre sus puertas en Hard Rock Hotel Madrid. Esta terraza, donde desconectar del ritmo de la capital entre tumbonas y camas balinesas, se convierte en una oportunidad ideal donde dejar pasar las horas sin prisa.

Roxy Garden. Hard Rock Hotel Madrid

También disponéis de una carta de bebidas y comidas pensadas especialmente para la ocasión, donde destacan una variedad de cócteles, al igual que platos como tacos con ternera guisada, croquetas de jamón, torreznos sobre revolcona y una variedad de hamburguesas. Para el postre, podéis optar por una de sus tartas o todo tipo de milkshakes.

La apertura de 'Roxy Garden' en Hard Rock Hotel Madrid tendrá lugar el próximo viernes 1 de mayo y, desde esa fecha hasta la tercera semana del mes, el espacio abrirá únicamente de viernes a domingo, en horario de 11.00 a 19.00 h. A partir del 15 de mayo, abrirá de lunes a domingo en ese mismo horario. Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, ampliará su horario de 10.30 a 20.30 h, también de lunes a domingo. Posteriormente, del 1 al 15 de octubre, retomará el horario de 11.00 a 19.00 h. El Roxy Bar estará abierto de 12.00 a 19.00 h.

Cómo conseguir entradas para el 'Roxy Garden'

En cuanto a las tarifas de los 'Day Pass', las tumbonas estarán disponibles de lunes a viernes por 55 €, y sábados, domingos y festivos por 75€. Las camas balinesas (para un máximo de tres personas) tendrán un precio de 120 € entre semana y 150 € en fin de semana y festivos. Los niños hasta 3 años acceden de forma gratuita, de 3 a 12 años cuentan con un descuento de 20 €, y a partir de los 12 años se aplicará tarifa de adulto.

Las mejores piscinas de Madrid para este verano

A lo largo de la calurosa temporada de verano, contáis con un amplio mapa de piscinas donde podréis daros un refrescante chapuzón. Entre las más destacadas, contáis con opciones como los Centros Deportivos Municipales de Aluche, Casa de Campo, Concepción, El Quijote, Entrevías, Moratalaz, Moscardó u Orcasitas, entre otros.

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