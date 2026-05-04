Ya sean las últimas prendas de prestigiosas marcas o conjuntos al más puro estilo 'retro', los amantes de la moda cuentan con un enorme abanico de tiendas y mercadillos para visitar en la capital. Calles enteras dedicadas a la ropa de segunda mano o firmas 'premium'; outlets con enormes descuentos; tiendas pop-up... Cada madrileño puede tener su propio estilo, sin tener que repetir outfit.

Otro puto mercadillo. @_togari

Una nueva edición de este popular mercadillo vuelve a Madrid

Con uno de los nombres más gamberros de toda la capital, y más de una treintena de 'stands', Otro puto mercadillo regresa este sábado 9 de mayo, de 16.00 a 21.00 h, en el Espacio Próxima Estación. Este mercadillo, que suele superar una media de 1.500 asistentes por edición, tiene como objetivo crear un espacio de encuentro donde los artistas independientes puedan mostrar su trabajo único y conectar con el público.

Los artistas participantes pertenecen a distintas disciplinas creativas, tales como ilustración, serigrafía, bordado, cerámica, bisutería, moda 'upcycling' o ropa de segunda mano, entre otras. Además, Otro puto mercadillo también cuenta con una barra, donde disfrutar de una variedad de bebidas, al igual que la celebración de sorteos.

Otro Puto Mercadillo

Cómo conseguir entradas para este creativo mercadillo

Las entradas gratuitas para la nueva edición de Otro Puto Mercadillo, que se celebrará el próximo sábado 9 de mayo, ya están disponibles para reserva.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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