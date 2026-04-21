Muchas personas aprovecharon estos momentos para salir a las calles de la capital y pasar un buen rato, bailando, hablando con desconocidos, jugando o leyendo

Hace ya un año del gran apagón, momento en el que un inesperado corte eléctrico dejó a oscuras la Península Ibérica. Situación de estrés para muchos, ante la falta de conexión wifi, cobertura y luz, muchas personas salieron a las calles de Madrid para pasar un buen rato, bailando, hablando con desconocidos, jugando o leyendo, horas en las que la ciudad recuperó un ritmo más lento, relajado y humano.

El Retiro. Shutterstock

Para celebrar el primer aniversario del suceso, The Offline Club Madrid ha preparado un evento para 'revivir' ese momento pero, esta vez, de forma completamente voluntaria. 'Offline Picnic I Aniversario del Apagón' llega al parque de El Retiro como un momento para reunirse y disfrutar de una hora de conexión analógica, donde disfrutar de picnics, lectura al aire libre, juegos de mesa o punto, todo ello sin teléfonos móviles.

#metromadrid ♬ sonido original - Time Out Madrid @timeoutmadrid A las 12:30 h, gran parte de España y algunos países vecinos han sufrido una caída total de la electricidad. Sin ninguna manera de comunicarse, y sin noticias de que toda la ciudad estaba colapsada, los viajeros del Metro esperaban a que se reanudase la marcha del vagón pensando que sería algo puntual. Los vagones atrapados en los túneles han sido los más preocupantes. "Lo peor es la gente que está dentro" comentaban los operarios del Metro. #apagon

Cómo conseguir entradas para celebrar este aniversario

El evento se celebrará el próximo miércoles 29 de abril, de 19.30 a 20.30 h, en el parque de El Retiro. Con entrada gratuita, previa inscripción, el objetivo es reunir a miles de personas por toda la Península Ibérica, y encontrar una conexión real, lejos del ruido digital. Al entrar, deberéis entregar vuestros teléfonos móviles, fomentando así las charlas con desconocidos, o retomar aficiones como la lectura o la escritura, sin las distracciones habituales.

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