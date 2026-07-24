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Revolución en el metro: así funcionará la primera línea de Madrid con doble cabecera

Este sistema permitirá que los trenes partan desde dos puntos diferentes para confluir posteriormente en un recorrido común

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Metro de Madrid
Metro de Madrid | Metro de Madrid
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En transporte público madrileño sigue en constante fase de cambio y mejora. Ya sea con la apertura de hasta cuatro nuevas estaciones, la instalación de tornos inteligentes o la ambiciosa reforma integral de la Línea 6, el Metro de Madrid se prepara para afrontar un nuevo proyecto, con el objetivo de llegar a dos zonas distintas. 

Madrid tendrá la primera doble cabecera de la historia del suburbano

Por primera vez en la historia del suburbano, Madrid tendrá un ramal en forma de 'Y'. Parte de la Línea 1, el objetivo es mantener la conexión con Pinar de Chamartín y ampliar el suburbano hasta Madrid Nuevo NorteEn concreto, contará con los recorridos Pinar de Chamartín-Valdecarros y Fuencarral Norte-Valdecarros.

Metro de Madrid
Metro de MadridMetro de Madrid

La nueva disposición de la línea no entrará en servicio hasta que el desarrollo urbanístico esté ejecutado, por lo que hasta ese momento continuará en funcionamiento el trazado actual. Este sistema permitirá que los trenes partan desde dos puntos diferentes (Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte) para confluir posteriormente en un recorrido común hasta Valdecarros.

NO TE LO PIERDAS: Cierran varios tramos del metro de Madrid este verano: fechas, alternativas y todo lo que debes saber

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