Ropa por 1 € en el mercado circular y solidario que se celebra este fin de semana en Madrid

La última edición antes de las vacaciones también contará con un catálogo de muebles, decoración y menaje

Con las altas temperaturas, y en plena ola de calor, en Madrid, se acaba la temporada de mercadillos al aire libre. Hasta el mes de septiembre, son muchos los vendedores que no salen a la calle, por lo que, durante un tiempo, se acaba ese momento especial donde encontrar los mejores chollos, ya sea en moda, menaje, decoración o artículos para el hogar, a precios imbatibles.

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Este mercado circular celebra una edición especial

Para celebrar la llegada de las vacaciones, el Mercado Circular de Recumadrid celebra una última y especial edición, con toda la ropa a 1 €. Momento perfecto para renovar el armario al mejor precio, también podréis encontrar precios especiales en muebles, decoración, menaje y todo tipo de tesoros únicos.

Con entrada libre, el mercado circular se celebrará el próximo sábado 25 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 h, en la nave de la calle Trole, 10 (Puente de Vallecas). El objetivo de este mercado es fomentar la solidaridad y la sostenibilidad y, además, también podréis traer vuestros propios artículos.

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Las mejores tiendas para comprar ropa de segunda mano en Madrid

Las tiendas 'vintage' y de segunda mano están en Madrid. Solo hace falta saber qué locales visitar. Entre las mejores tiendas para comprar ropa de segunda mano en la capital se encuentran Loué, Mucho Vintage, Ojo con el duende, Triolet Vintage, Fresa Ácida Shop, Exótica, el Market Vintage La Industria, Moda – Re, Neare Clothes Vintage Shop o Friperie Vintage.

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