Cada vez queda menos para el esperado regreso de uno de los festivales de música más esperados y populares de todo Madrid: Mad Cool Festival. Este año, figuran en el cartel artistas y bandas como Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Twnety One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Zara Larsson, Nick Cave & The Bad Seeds o The Black Crowes, en un festival que se celebrará entre los días 8 y 11 de julio en el recinto Iberdrola Music.

Mad Cool Talent By Vibra Mahou

Estos artistas compiten por un puesto en el Mad Cool Festival

¿Alguna vez has querido convertirte en un artista del cartel del festival Mad Cool? Esa es la propuesta de la cuarte edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, que avanza hasta su última fase, evento que se celebrará en la Sala B de Madrid, entre los días 11 y 13 de junio. En total, solo quedan 18 finalistas, que participarán por hacerse con un hueco en el cartel del festival Mad Cool 2026, entre los que figuran artistas como SP.ICE, Alex Lyng, KSAL, Whospalo u Oscar Henkel.

En total, el jurado de profesionales seleccionará un total de tres ganadores, que podrán darlo todo sobre el escenario del festival, el próximo mes de julio. Procedentes de distintos puntos de España, podréis disfrutar de una variedad de sonidos de música electrónica, que va desde el house y el techno hasta el breakbeat o el dubstep.

Cuándo se celebrará el Mad Cool DJ Talent

Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou se celebrará en la Sala B de Madrid, entre los días 11 y 13 de junio. Con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo, las actuaciones arrancarán a las 20.00 h.

Mad Cool Talent By Vibra Mahou

Mad Cool Madrid 2026

La edición de 2026 del Mad Cool tendrá lugar del 8 al 11 de julio, con cuatro jornadas de música. Este año, como novedad, el festival ha publicado todos los nombres del cartel al mismo tiempo. En su décima edición, Mad Cool 2026 reunirá a más de 70 artistas de primer nivel, distribuidos en cuatro jornadas. Entre los cabezas, destacan Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Jennie, Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Nick Cave & The Bad Seeds o Pulp.

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Noches del Botánico o Time Warp.