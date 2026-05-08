La gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' aterrizará próximamente en la ciudad

Ya es una realidad: Shakira cerrará su gran gira mundial en Madrid. Y será por todo lo alto, con la construcción de su propio escenario, bautizado como el 'Estadio Shakira'. Tras anunciar las primeras fechas hace apenas dos meses, poco a poco, la archiconocida artista colombiana ha ido sumando nuevos conciertos en la agenda de la capital, tras una exitosa campaña de venta de entradas.

Shakira

Shakira suma un nuevo concierto en Madrid

La artista, conocida por temas como 'Hips Don't Lie', 'Loba', 'Chantaje' o 'TQG', aterrizará en la capital con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', y un total de 12 conciertos, superando la cifra histórica del puertorriqueño Bad Bunny, que llegará a Madrid con diez conciertos, concretamente, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Las entradas generales para la nueva fecha anunciada, 9 de octubre, saldrán a la venta el próximo miércoles 13 de mayo, a las 10.00 h. Recordemos que la artista colombiana ya había confirmado conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre de 2026.

Shakira

Los mejores conciertos del año en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Tame Impala, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars o The Weeknd.