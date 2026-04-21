Durante cuatro días la barra de Uskar se llenará de literatura y copas de vinos escogidas por su sumiller, que maneja una bodega con 200 variedades de uvas

Llevan años (una década para ser precisos) en el barrio y ya son una de las referencias más fiables si buscas comer muy bien y a precios comedidos en esta parte alta de Arganzuela, a orillas de la siempre muy transitada glorieta de Embajadores. Ahora se acaba de mudar, por segunda vez, a estas mismas calles la cocina panasiática de Yeca Estrit Fud pero lo de que propone José Miguel Valdivieso es cocina de mercado, un equilibrio entre producto bien seleccionado (con verduras eco y mucha IGP), sus raíces andaluzas y ramalazos de autor. Dentro de ese buen criterio con el que llena su despensa está Dehesa Monteros, firma de la Serranía de Ronda (Málaga), con quienes acaba de cerrar un plan para animar las jornadas alrededor del Día del Libro.

Uskar

No les hace falta mucho movimiento porque cada fin de semana su comedor y su barra están a reventar. No hay hueco ni en las barricas ancladas como conserjes a la puerta de esta taberna/restaurante. Pero al de Huéscar le gusta divertirse más allá de la cocina. Así que desde este jueves 23 de abril hasta el domingo, y durante todas las horas que esté el local abierto (vamos, que te vale para el aperitivo, una pre-cena o lo que quieras desde las 13.00 h.), ha montado un curioso sarao gastroliterario.

Podéis ir a Uskar (Alonso del Barco, 11) con un libro bajo el brazo y os darán una tapa gratis, que no es cualquier embutido seco para pasar la cerveza ni algo hueco y de manual sino un bocado de ibérico de primer nivel (de hecho, va a preparar un salchichón a la lima), pero lo más singular de la propuesta es que, a partir de ese título literario (saca de la mochila lo que vaya leyendo en el metro), el sumiller de la casa, Raúl García, te pone un vino relacionado echando mano de una bodega que atesora más de 200 variedades de uva. La copa se paga, eso sí, pero... ¿no quieres saber qué te darán de beber con las páginas de...?

Uskar

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