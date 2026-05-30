Esta cita está incluida en su 'Summer Tour' de 2026, una de las más esperadas de la temporada

Madrid se prepara para acoger uno de los eventos musicales más exclusivos del año. Reconocido como uno de los djs más famosos del mundo (además de por lanzar tartas a los amantes de su música), Steve Aoki vuelve una vez más a los escenarios de la capital. 'Pursuit Of Happiness', '2 Times', Nataaoki'... Acompañan a algunos de los temas más populares de este artista un ambiente festivalero único, y que podrás experimentar en apenas unos días en Madrid.

Steve Aoki Steve Aoki

Steve Aoki dará un concierto en Madrid

The Lenovo Garage, nuevo espacio de Autocine Madrid, se transforma en el punto de encuentro global para los amantes de la música electrónica, con una propuesta de primer nivel que reunirá a artistas internacionales y talento emergente en un entorno único. El gran protagonista de la noche será Steve Aoki, que incluye esta cita en su 'Summer Tour' de 2026, una de las más esperadas de la temporada.

El 'line-up' se completa con dos propuestas que reflejan el carácter internacional y diverso del evento. Por un lado, el dúo madrileño SHAKE COCONUT, una de las formaciones emergentes más prometedoras de la escena local, con un sonido fresco que combina house, disco y matices tropicales y, por otro lado, el dúo británico Switch Disco, que aportará su sello característico, basado en reworks innovadores, vocales pegadizas y una fusión de house contemporáneo con influencias pop.

Cuándo se celebrará el concierto de Steve Aoki en Madrid

El evento tendrá lugar el sábado 6 de junio de 18.00 a 01.00 h, en The Lenovo Garage. Las entradas generales ya están a la venta, con un coste de 44 euros (más gastos de gestión). Igualmente, también disponéis de la opción VIP, que incluye acceso al escenario junto al artista, barra libre y una zona exclusiva, entre otras ventajas, por 275 € (más gastos de gestión).

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Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.