Sólo por el cuidado que se impone a la hora de seleccionar el producto y por la atención que se presta a la estética (del packaging), estas latas de conserva están entre nuestras favoritas en España a la hora de darse un capricho. Queda muy muy lejos pero apuntadlas si queréis llevar algo diferente y verdaderamente premium a las comidas de Navidad, una época en la que su venta se dispara y no dan abasto. Hablamos de La Mar de Tazones, con el joven Dimas Noval al frente, un apasionado de su trabajo ("soy un friki de los cangrejos") y, claro, gran experto del sector (confiesa cierta desazón ante la falta de marisco... "cada vez es más difícil conseguir un producto de calidad pero así estamos entretenidos"). Le viene de herencia familiar. Este proyecto es la línea más personal y singular de una empresa mayor que pertenece a su familia (con sede en el puerto del Musel de Gijón) y que exporta marisco vivo a medio mundo.

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La Mar de Tazones es un sello reciente pero con una vastísima experiencia detrás y con un equipo no precisamente pequeño. Estuvieron alrededor de dos años de pruebas y de viajes por las costas de Galicia a Noruega, de Escocia a Asturias en pos de la excelencia del producto. Y en esa búsqueda de lo mejor, de la singularidad es donde conecta con Javier Bonet (alma máter de Sala de Despiece), que no sólo le ha abierto las puertas de su penúltima idea, Fundación del Producto, sino que han creado unas conservas especiales que sólo están a la venta en este espacio de Chamberí (Alonso Cano, 26) donde dan voz y vitrina a productores con un ideario afín.

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Hasta la fecha, y mientras imagina una futura línea de patés marinos y abre una espectacular barra de marisco (Andarica) en el corazón del aperitivo gijonés este verano, Dimas cuenta con media docena de referencias en su exquisito catálogo (de la carne de centollo al natural, el estandarte de la marca, al exclusivo cangrejo de las nieves o unas ostras salvajes gallegas aunque su lata favorita sea la de las navajas ahumadas) pero para este efímero desembarco en Madrid (que se extenderá hasta finales de julio) ha diseñado junto al equipo de Bonet una colección paralela donde se suman tres latas que únicamente se pueden conseguir si te pasas por aquí: anchoa 00 del Cantábrico, ventresca de bonito en aceite de oliva y mejillones en escabeche 6-8. Otro nivel. La selección final parte de una celosa labor de rastreo, una actividad que rozó lo imposible en el caso, por ejemplo, de los bibalvos.

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Apuntad el horario de esta singular 'pop up' porque no abren a diario. De miércoles a viernes (11.00 a 19.00h.), sábados y domingos (11.00 a 20.00h.). Un espacio que va más allá de la venta. Porque, aprovechando que tienen a mano este laterío fino, proponen convertir las distintas conservas (un total de cinco versiones) en impresionantes bocadillos marineros que te hacen viajar al primer mordisco lejos del asfalto. Bocatas, con un pan a la altura, que se pueden comer en el mismo local (acompañados de una sidra dulce asturiana o un curioso vermú cántabro que también visten las estanterías) o comprar para llevar. Y si buscáis algo aún más peculiar, preguntad por su tortilla francesa con centollo.

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