Regresa con más de 50 propuestas en algunas de las azoteas y terrazas más espectaculares de la capital

Un año más, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) organiza la campaña 'Madrid A Cielo Abierto', momento en el que varios establecimientos hoteleros de la región abren sus terrazas, azoteas y jardines del 1 al 10 de mayo con ofertas muy interesantes para dar la bienvenida al verano. Así, la octava edición del evento ofrece una oportunidad única para disfrutar de los espacios abiertos de los hoteles de Madrid, como sus azoteas, terrazas, jardines y piscinas.

Four Seasons Hotel Madrid

Los hoteles de Madrid se llenan de actividades

Con más de 50 propuestas, a lo largo de 11 días podréis disfrutar de una amplia agenda de actividades en algunas de las mejores terrazas y azoteas de la capital, entre las que se incluyen degustaciones, entrenamientos, puestas de sol, fiestas, talleres, tardeos, noches de cine bajo el cielo, actuaciones de jazz en directo o brunch.

Entre el mapa de hoteles que participan en las jornadas de 'Madrid a Cielo Abierto', se incluyen VP El Madroño; Hospes Puerta de Alcalá; Hotel Fénix Gran Meliá; Four Seasons Hotel Madrid; Rosewood Villa Magna; H10 Puerta de Alcalá; Hotel Ópera; Hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid; Hotel Meliá Barajas; Hotel Emperador u Hotel Riu Plaza España, entre otros.

Mandarin Oriental Ritz

Cómo conseguir entadas para 'Madrid A Cielo Abierto'

Las entradas generales para las distintas actividades de 'Madrid A Cielo Abierto' ya están disponibles para reserva, con costes que varían según el hotel y el plan.

Las mejores azoteas de Madrid

Estos rincones cerca del cielo madrileño son espacios donde disfrutar de una copa, comer algo o simplemente disfrutar de unas impresionantes vistas. Entre las mejores azoteas de Madrid se encuentran Cornamusa Cibeles, Club Financiero Génova, El Cielo de Chicote (Hotel Montera), Ticuí o Le Tavernier (INNSiDE).

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