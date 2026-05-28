El objetivo es transformar la capital en un auténtico punto de encuentro de cultura latina y espíritu puertorriqueño

Queda muy poco para la esperadísima residencia de Bad Bunny en Madrid. 10 conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano, parte de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', donde Benito Antonio va a revolucionar la capital, con algunos de sus mejores temas. Y, con motivo de estos conciertos, La Cucaracha presenta 'La Gran Cucaracha – Un Ratito Más Festival', una serie especial de eventos que transformará durante varias noches Madrid en un auténtico punto de encuentro de cultura latina y espíritu puertorriqueño.

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El festival contará con un total de ocho grandes fechas en Florida Park, al igual que en El Internacional. Con horarios de 22.00 a 06.00h, La Gran Cucaracha se posiciona como una de las propuestas más interesantes tras los conciertos. La programación reúne actuaciones de 'live bands', orquestas de salsa, bomba y plena, DJs nacionales, artistas internacionales invitados y numerosos 'showcases' sorpresa, con el objetivo de trasladar a Madrid la energía, la estética y el imaginario cultural de Puerto Rico.

El 'line up' oficial completo se anunciará próximamente, con nombres internacionales de gran peso dentro de la escena puertorriqueña y latina, al igual que varios artistas sorpresa. 'La Gran Cucaracha – Un Ratito Más Festival' se celebrará entre los días 30 y 31 de mayo, y 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio (Florida Park), y 2 y 3 de junio (El Internacional). Las entradas generales ya están disponibles para reserva.

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Zara y Bad Bunny lanzan la colección de ropa más esperada del año

Bajo el nombre 'Benito Antonio', esta nueva colección se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados y exclusivos de la temporada de primavera-verano. Las prendas ya están disponibles tanto en la tienda online de Zara como en puntos de venta físicos seleccionados.

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