The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, regresa a Las Rozas con su nueva ruta 'The Big Game', una puesta en escena completamente renovada acompañada de un impactante y entretenido espectáculo. En busca de la 'Mejor hamburguesa de España', esta edición se convierte en una oportunidad única para experimentar el ambiente de competición inspirado en la estética y adrenalina de los grandes partidos de fútbol americano.

The Champions Burger

Fútbol americano, shows y hamburguesas: así será The Champions Burger en Madrid

Durante la celebración del festival The Champions Burger, podréis degustar algunas de las últimas innovaciones en el mundo de las hamburguesas, al igual que espectáculos en vivo. Así, y bajo el nombre 'The Big Game', el festival gastronómico contará con una previa, shows y campeones, al igual que túneles de acceso, iluminación envolvente, sonido, actividades interactivas y una escenografía única, donde destacan los tonos rojo, azul y blanco.

Un total de 24 restaurantes se subirán a los 'food trucks' de Las Rozas, con el objetivo de avanzar posiciones a través de la creatividad la técnica, y hacerse con la ansiada corona. No faltará representación madrileña, con la participación de locales como Vacarnal, Ardemos y Briochef, al igual que reconocidas figuras fuera de competición, como el restaurante Nolito's, ganador del triple podio en 2025 por su 'Diamante Azul'.

The Champions Burger

Entre las propuestas más innovadoras, encargadas de reinterpretar este clásico plato, podréis encontrar 'burgers' con pan brioche tipo pretzel, croqueta de macarrones y queso, ahumados de leña, mermeladas saladas, toppings crujientes, marinados al estilo oriental y quesos aromáticos. Para acompañar, podréis encontrar 'food trucks' con patatas fritas y pollo frito, al igual que postres como esponjosos dónuts o tartas de queso.

Tras probar las burgers, podréis escanear el código QR del ticket de compra, y valorar cada una de las recetas según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Las Rozas.

Cuándo se celebrará The Champions Burger

Con entrada libre y gratuita, la nueva edición de The Champions Burger se celebrará en el recinto ferial de Las Rozas, entre el 23 de abril y 10 de mayo, de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 h, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 h.

The Champions Burger

Las mejores hamburguesas que puedes probar en Madrid

El mapa de hamburgueserías de la capital está repleto de propuestas que no te puedes perder. Entre las mejores hamburguesas de Madrid se encuentran la 'Bacon Juancheeseburger', de Juancho's BBQ; la 'Super Frankie Cheese', de Frankie Burgers; la 'Rib Eye', de The Fitzgerald; la 'Dispatch Burger' de Dispatch o 'La Palma' de La Bistroteca.