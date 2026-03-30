Las jornadas de gratuidad coinciden con la vuelta a la rutina laboral y escolar

Coincidiendo con el regreso a la actividad cotidiana tras las celebraciones de Semana Santa, momento en el que los adultos se incorporen de nuevo a sus puestos de trabajo y los niños y jóvenes regresen a las clases, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, serán gratuitos durante 48 horas, los días 7 y 8 de abril.

Ayuntamiento de Madrid

La medida estará vigente desde las 00.00 del martes hasta las 23.59 h del miércoles. Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción.

Por otra parte, el servicio bicimad se sumará, de nuevo, a estas jornadas de gratuidad, también durante los días 7 y 8 de abril. Así, todos los desplazamientos de hasta 30 minutos serán gratuitos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid busca reforzar el uso del transporte público y de la bicicleta como opciones sostenibles frente al vehículo privado.

Bicimad. Foto: Rada Albarrán.

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