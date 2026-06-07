Las calles de la capital se convierten en un escenario vivo para recorrer como auténticos habitantes de aquel tiempo

Los teatros de Madrid acogen algunas de las obras más importantes de la cartelera española. Ya sean estrenos (nacionales o internacionales), algunos de los proyectos más ambiciosos u obras llegadas directamente desde los teatros más importantes del mundo, el 'Broadway' madrileño acoge espectáculos para todos los públicos.

Capital Secreta

Así es el primer paseo nocturno teatralizado por Madrid

Y, ¿qué pasaría si mezclamos lo mejor del teatro con espectaculares paseos nocturnos? La respuesta: Capital Secreta, el primer paseo nocturno teatralizado por el centro de Madrid. Esta creativa propuesta consiste en una visita interactiva a pie, audioguiada y en grupo. Durante este recorrido inmersivo único, podréis disfrutar de una forma alternativa de descubrir las historias, leyendas y secretos de la capital.

Así, las calles y rincones de Madrid se convierten en un escenario vivo, contigo como protagonista. Antes de comenzar la experiencia, cada participante recibirá el equipamiento técnico necesario para una inmersión total en el recorrido, al igual que una capa exclusiva, para recorrer las calles como auténticos habitantes de aquel tiempo.

Ya sean turistas, locales, grupos, familias e incluso citas o amigos, Capital Secreta llega como una actividad disponible en un ambiente único e íntimo. El programa es un misterio que solo podrás descubrir durante la excursión, aunque el contenido está basado en las leyendas y secretos de la ciudad de Madrid, guardados en los archivos durante siglos.

Capital Secreta

Cómo reservar entradas para Capital Secreta

Las entradas generales para Capital Secreta tienen un coste de 28 € por persona, mientras que para niños de entre 8 y 14 años, el precio baja hasta los 25 €. Para reservar la excursión, solo es necesario completar el formulario o llamar por teléfono.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de escenarios donde disfrutar de todo tipo de obras de teatro y espectáculos. Actualmente, entre los más destacados se encuentran 'La Noche del Gato Negro' (Teatro Lara); 'El hijo de la cómica' (Teatro Bellas Artes); 'Los Miserables' (Teatro Apolo); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas) o 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar).

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