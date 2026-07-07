El ciclo busca homenajear la costumbre de los pueblos de sentarse a la fresca durante las noches estivales

'Lope a la fresca' quiere ser un homenaje a la costumbre de los pueblos de sentarse a la fresca durante las noches de verano, acompañados de familia, amigos y vecinos. Una tradición que ha llegado a ser propuesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, durante cuatro noches de julio, y cuando ya ha bajado el sol, el jardín de la Casa Museo será lugar de reunión en torno al arte y las letras.

David Serrano Lope a la fresca

Este jardín secreto de Madrid se convierte en un escenario

El jardín de la Casa Museo Lope de Vega acoge 'Yo quisiera ser poeta', de la compañía Evogía. En esta obra de teatro, dos mujeres, Isabel y Marcela, se conocen en el madrileño Convento de las Trinitarias. Es un encuentro entre dos hijas de grandes de las letras pero, ante todo, entre dos mujeres que buscan el reconocimiento que merecen y hallan, finalmente, la manera de que su voz suene dentro y fuera del convento.

Con una duración aproximada de 60 minutos, cuenta con las interpretaciones de Ana Veganzones, Natalia Pérez y Noelia Pérez. En cuanto a fechas y horarios, la obra se podrá disfrutar los próximos 17, 18, 24 y 25 de julio, a las 21.00 h. Con entrada libre y gratuita, las puertas se abrirán a las 20.50 h, y la plaza se otorga por estricto orden de llegada a la fila.

Evogía Yo quisiera ser poeta

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Entre las obras de teatro más destacadas de la cartelera madrileña, se encuentran 'El jardín quemado' (Teatro de la Abadía); 'El tiempo entre costuras. El musical' (Teatro Calderón); 'Bernarda y Poncia' (Teatro Lara); 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Soledad. Vida y obra de mi abuela' (Teatro Lara) o 'La escopeta nacional' (Teatro Español).

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