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Un coloquio único con Rodrigo Sorogoyen, preestrenos exclusivos y lo mejor del cine francés contemporáneo en Madrid: así será la nueva edición de este festival

El evento reúne, a lo largo de varias jornadas, a destacados cineastas franceses y españoles, con una programación que apuesta por la diversidad, la creación y el diálogo cultural

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Caso 137. Filmin
Caso 137. Filmin | Caso 137. Filmin
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El Institut Français de España celebra una nueva edición del ciclo 'Francia está en pantalla', festival de cine francés contemporáneo en la capital. A lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de una selección exclusiva de preestrenos franceses, encuentros con directores y actores, así como charlas profesionales dedicadas al futuro del cine europeo y audiovisual internacional.

Así será la nueva edición de 'Francia está en pantalla'

La quinta edición del festival trae una programación que apuesta por la diversidad, la creación contemporánea y el diálogo cultural entre Francia y España. Este año, podréis disfrutar de cuatro preestrenos nacionales inéditos, al igual que la presencia excepcional de reconocidos directores y talentos del cine europeo. Entre los invitados destaca Rodrigo Sorogoyen, padrino 2026 del Institut Français de España y una de las figuras más importantes del cine español actual, que participará en el encuentro alrededor del documental 'Il était une fois… As bestas', dirigido por Pierre-Olivier François. 

Il était une fois… As bestas
Il était une fois… As bestas

El festival contará igualmente con la presencia del cineasta francés Dominik Moll y de la actriz Guslagie Malanda, para presentar 'Caso 137', así como de Anthony Marciano y Alice Douard, quienes acompañarán los preestrenos de 'El sueño americano' y '15 pruebas de amor'. Las proyecciones estarán acompañadas de coloquios y encuentros abiertos al público, ofreciendo así una experiencia única para descubrir el cine francés actual desde dentro.

Más allá de las proyecciones, 'Francia está en pantalla 2026' busca reforzar su dimensión profesional, con un programa de charlas y mesas redondas organizadas, que contarán con la participación de productores, distribuidores, plataformas, exhibidores y profesionales del audiovisual, que debatirán sobre las grandes transformaciones del sector cinematográfico europeo. Las entradas generales ya están disponibles para reserva.

Los mejores estrenos del mes

Se acaba el mes de mayo, pero eso no significa que la cartelera de cine no siga cargada de estrenos. A lo largo de los próximos días, podréis disfrutar de largometrajes como 'The Mandalorian and Grogu' (21 de mayo); 'Cowgirl' (21 de mayo); 'El drama' (29 de mayo); 'Corredora' (29 de mayo) o 'Asesinato en la tercera planta' (29 de mayo).

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