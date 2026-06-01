La historia está protagonizada por Joey, un niño fascinado por el espacio, y Freddie, un alienígena en fuga que recorre el universo

Con el regreso de la primavera y el buen tiempo, y a apenas unas semanas para la vuelta del verano, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea darse un chapuzón en una piscina (que incluso pueda llegar a ser de agua salada), dar un agradable paseo por un parque de Madrid o tomar algo con los amigos en una terraza, la vida madrileña pasa a ser casi por completo fuera de casa. Y, entre los mejores planes, qué mejor que disfrutar de un impresionante espectáculo protagonizado por más de 1.000 drones.

DroneArt Show: Space Chase

'DroneArt Show' vuelve a Madrid con una propuesta que transforma el cielo nocturno en un universo de luz, movimiento e imaginación: 'Space Chase'. Este espectáculo aterriza en el Hipódromo de la Zarzuela, donde 1.200 drones iluminados sincronizados darán vida a una aventura cósmica protagonizada por Joey, un niño fascinado por el espacio, y Freddie, un alienígena en fuga que recorre el universo. Este encuentro desencadena una historia que explora la curiosidad, el valor y la amistad, acompañada de una banda sonora compuesta por música icónica de los años 60.

Cuándo se celebrará este espectáculo con más de 1.000 drones

'DroneArt Show: Space Chase' se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela, los días 12 y 13 de junio, a las 22.30 h. Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 32,90 euros.

DroneArt Show: Space Chase

Harry Potter protagonizará otro espectáculo con drones

'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo de drones al aire libre sin precedentes, llegará a Madrid como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026, junto a las celebraciones del 25 Aniversario. Este espectáculo, que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, combina coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica de Harry Potter, con 1.200 drones iluminados recorriendo el cielo nocturno.

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