Se ha diseñado una coreografía de 18 figuras que recorren distintos escenarios de la naturaleza salvaje

En pleno verano, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea una película al aire libre en un cine de verano, tomar algo en una agradable terraza o darlo todo en un festival de música, las programaciones estivales por todo Madrid ofrecen una gran variedad de actividades para todos los públicos.

UMILES Drone Light Show Naturaleza Salvaje

El Ayuntamiento de Fuenlabrada suma a su programación de verano un espectáculo de luces con drones, que iluminará el cielo del municipio madrileño el próximo sábado 11 de julio, a las 23.59 h, en el Parque del Lago de Loranca (el acceso al recinto se realizará por la entrada situada frente al Colegio Fregacedos).

Para esta cita, UMILES, uno de los tres principales operadores europeos de espectáculos de drones, ha diseñado una coreografía de 18 figuras que recorren distintos escenarios de la naturaleza salvaje, desde paisajes hasta especies animales, con una producción pensada específicamente para este evento y no adaptada de otro show. Además, este show incorporará 12 pirodrones, que aportan efectos visuales sincronizados con el resto de la coreografía.

UMILES Drone Light Show Naturaleza Salvaje

Harry Potter protagonizará otro espectáculo con drones

'DroneArt Show: Harry Potter', un espectáculo de drones al aire libre sin precedentes, llegará a Madrid como parte de su gira internacional que dará comienzo en 2026, junto a las celebraciones del 25 Aniversario. Este espectáculo, que tendrá lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, combina coreografías avanzadas de drones con la música inolvidable y los momentos icónicos de la saga cinematográfica de Harry Potter, con 1.200 drones iluminados recorriendo el cielo nocturno.