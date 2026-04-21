La ciudad conmemora su nacimiento en 1492 con tres días de historia viva y una programación de actividades para todos los públicos

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época renacentista. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados y ferias temáticas se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Mercado Renacentista de la Fundación. Tomas Calle, Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Llega a este municipio de Madrid un mercado renacentista

Una de las citas culturales más destacadas del calendario local de San Sebastián de los Reyes, una vez más llega el Mercado Renacentista de la Fundación, un evento que se celebra con motivo de la fundación de la ciudad en 1492, transformando durante tres días las calles del municipio en un auténtico escenario del Renacimiento, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia inmersiva que combina historia, cultura y ocio.

El mercado ofrece una amplia programación para todos los públicos, que incluye espectáculos de teatro y música en vivo, pasacalles, animación histórica, exhibiciones y recreaciones de época, así como una cuidada ambientación que evoca los orígenes del municipio. Durante estas jornadas, también podréis disfrutar de talleres de oficios tradicionales, donde artesanos mostrarán técnicas ancestrales como el trabajo del cuero, la cerámica, la madera o el hierro, al igual que una variedad de puestos de artesanía y gastronomía, actividades infantiles, propuestas participativas y espectáculos dirigidos a todos los públicos.

Mercado Renacentista de la Fundación. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Cuándo se celebrará el Mercado Renacentista de la Fundación

La nueva edición del Mercado Renacentista de la Fundación se celebrará entre los días 24 y 26 de abril en el entorno de la Plaza de Toros y el casco urbano, en horario de 17.00 a 23.00 h (viernes); de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 23.00 h (sábado), y de 11.00 a 14.00 h, y de 17.00 a 22.00 h (domingo).

Una emblemática feria medieval toma este municipio de Madrid

La Gran Feria Medieval de El Álamo regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

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