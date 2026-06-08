El objetivo es rememorar uno de sus momentos más emblemáticos, con recreaciones y personajes de la Corte

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época renacentista. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados y ferias temáticas se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Ayuntamiento de Pinto

Un año más, el municipio madrileño de Pinto viaja a la época renacentista, con el objetivo de rememorar uno de los momentos más emblemáticos de su historia: la llegada de Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, popularmente conocida como la Princesa de Éboli, a Pinto.

El Festival Renacentista Princesa de Éboli, que se celebrará entre los días 12 y 14 de junio, contará con la participación de los vecinos de la ciudad, convertidos en actores, artesanos y personajes de la Corte. Entre lo más destacado de la programación, podréis disfrutar del Mercado Renacentista, los pasacalles teatralizados, el Concurso Fotográfico, distintas exposiciones y la III Ruta de la Tapa Renacentista, además de multitud de actividades para toda la familia.

Viaja hasta la Edad Media en este otro evento único con espectáculos de fuego y combates

Koliseum aterriza en La Cubierta de Leganés, ofreciendo una experiencia única e irrepetible, donde disfrutar en directo de combates reales entre guerreros profesionales, sin coreografías ni teatro, donde la adrenalina, y la emoción se desatan en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de máxima intensidad. La narrativa épica de este evento os llevará directos a una guerra entre dos reinos, donde podréis elegir entre uno de los bandos.

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