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Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época renacentista. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados y ferias temáticas se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.
Un año más, el municipio madrileño de Pinto viaja a la época renacentista, con el objetivo de rememorar uno de los momentos más emblemáticos de su historia: la llegada de Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, popularmente conocida como la Princesa de Éboli, a Pinto.
El Festival Renacentista Princesa de Éboli, que se celebrará entre los días 12 y 14 de junio, contará con la participación de los vecinos de la ciudad, convertidos en actores, artesanos y personajes de la Corte. Entre lo más destacado de la programación, podréis disfrutar del Mercado Renacentista, los pasacalles teatralizados, el Concurso Fotográfico, distintas exposiciones y la III Ruta de la Tapa Renacentista, además de multitud de actividades para toda la familia.
Viaja hasta la Edad Media en este otro evento único con espectáculos de fuego y combates
Koliseum aterriza en La Cubierta de Leganés, ofreciendo una experiencia única e irrepetible, donde disfrutar en directo de combates reales entre guerreros profesionales, sin coreografías ni teatro, donde la adrenalina, y la emoción se desatan en enfrentamientos cuerpo a cuerpo de máxima intensidad. La narrativa épica de este evento os llevará directos a una guerra entre dos reinos, donde podréis elegir entre uno de los bandos.