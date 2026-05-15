A lo largo de dos jornadas, podréis descubrir piezas únicas, hablar con maestros, probar, aprender y pasar el rato en un ambiente cuidado

La artesanía y los productos locales son criterios que la gente tiene cada vez más en cuenta a la hora de visitar un mercadillo. Populares opciones como el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores o la Feria de Artesanía de Recoletos son solo algunas de las opciones más populares actualmente para pasar una agradable jornada de compras en la capital, a la que se próximamente se sumará una nueva edición de un festival con lo mejor de la artesanía local, los talleres y la gastronomía extranjera.

Impronta Festival

Así será la nueva edición de este mercado artesano

Estamos hablando de Impronta Festival, que tas una exitosa edición anterior, regresa a la capital con más de 30 artesanos y diseñadores seleccionados, gastronomía italiana, un 'coffee corner', una zona para niños con talleres e incluso clases para el público adulto. A lo largo de dos jornadas, podréis descubrir piezas únicas, hablar con artesanos, probar, aprender y pasar el rato en un ambiente cuidado.

Los 450 metros cuadrados del histórico Palacio de Santa Bárbara (c/ Hortaleza, 87), se convertirán así en un punto de encuentro entre diseño, arte y oficio. El objetivo de Impronta es dar a conocer esos proyectos que tienen una voz propia, pero también recorrido, oficios que se están construyendo con intención, con pasión, con ganas de crecer y de encontrar su lugar sin perder verdad por el camino.

Cuándo se celebrará Impronta Festival

Con entrada libre, Impronta Festival se celebrará entre los días 30 y 31 de mayo, en el Palacio de Santa Bárbara. Por otra parte, las reservas para los distintos talleres ya están disponibles.

Impronta Festival

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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