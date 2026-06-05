La moda, el arte y el diseño se reúnen con el objetivo de marcar tendencia este verano

Plan ideal para disfrutar del fin de semana, y ponerle el broche de oro tomando algo en una agradable terraza, bajo los dorados rayos de sol, que mejor que disfrutar de un buen mercadillo en Madrid. Con una gran variedad de opciones, que van desde el emblemático Rastro, hasta mercados dentro de museos o casas, qué mejor que pasar una mañana buscando tesoros, renovando tu armario o comprando todo tipo de decoraciones.

Wream Market. @wreamarket

Un mercadillo único en Madrid se celebra este fin de semana

Este fin de semana, más 40 de las marcas más originales, estilosas e innovadoras del panorama español se reúnen para la celebración de la nueva edición de un popular mercadillo. Conocido como Wream Market, este evento se convierte en una oportunidad muy especial para descubrir piezas únicas.

La nueva edición de Wream Market, el mercadillo con las marcas más originales que buscan marcar tendencia este verano, se celebrará en el Palacio de Santa Bárbara (c/ Hortaleza, 87), entre los días 5 y 7 de junio. En cuento a horarios, el market abre sus puertas de 17.00 a 21.00 h (viernes), de 11.30 a 21.00 h (sábado) y de 11.30 a 20.00 h (domingo).

Wream Market

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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