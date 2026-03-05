Suscríbete
Un perrito hinchable gigante se instala en Matadero Madrid solo durante unos días

En el marco de la décima edición de CAN Art Fair, la obra 'site specific' del artista japonés Yutaro Inagaki propone una reflexión sobre la vida contemporánea

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Winter Cut, Yutaro Inagaki. CAN Art Fair
Un año más, Madrid se convierte en el epicentro internacional del arte, con la celebración de la Semana del Arte, fechas donde la creatividad y la innovación van de la mano, con la celebración de exposiciones, un gran programa de actividades para todos los públicos, jornadas de puertas abiertas, conferencias, proyecciones cinematográficas...

Matadero Madrid
Un perro hinchable gigante conquista este espacio cultural de Madrid

Matadero Madrid, centro de creación contemporánea de la capital, celebrará, en el contexto de la Semana del Arte, una nueva edición de la Feria Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo CAN Art Fair Madrid (antes UVNT), que cumple su décimo aniversario. Hasta el 8 de marzo, la feria recibirá a todos sus visitantes con la obra 'Winter Cut', del artista japonés afincado en Londres Yutaro Inagaki, una instalación inflable 'site specific' que permanece ubicada en Plaza Matadero.

Concebida específicamente para el espacio urbano, la obra se despliega como una escultura inflable de gran escala que irrumpe en la ciudad y propone una reflexión sobre la vida contemporánea, el anonimato y la fragilidad de lo que nos rodea. En su trabajo escultórico, el artista japonés recurre a objetos negros encontrados en el espacio urbano para dar forma a una serie de perros callejeros negros que habitan un universo especulativo, cercano a la ciencia ficción.

La pieza inflable, presentada con motivo del décimo aniversario de CAN Art Madrid, reinterpreta esta serie de perros envueltos en 'puffer jackets', trasladándolos al espacio público mediante una escala monumental y un material efímero. Más allá de la referencia icónica al 'balloon dog', la obra 'Winter Cut' se afirma como una obra sin vocación de permanencia, ya que su existencia depende del aire que la sostiene y desaparece en el instante en que este se interrumpe.

Shutterstock

