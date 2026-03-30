Considerado como uno de los jardines botánicos más singulares, y hogar de más de 300 esculturas vegetales vivas, en muy pocos días, los dinosaurios más realistas tomarán El Bosque Encantado, ubicado en la Sierra Oeste de Madrid, con la próxima gran apertura de Dinolandia Madrid, un parque temático de criaturas jurásicas, dentro de un espacio natural que suma más de 50.000 m² de naturaleza real, entre árboles, senderos y zonas de agua.

@jardin_elbosqueencantado

Madrid contará con su propio 'Parque Jurásico'

A partir del 2 de abril, el nuevo parque temático se convertirá en un plan ideal para toda la familia, ya sea durante la Semana Santa o a lo largo del año. Así, El Bosque Encantado dar un salto histórico en su oferta de ocio y naturaleza, al incorporar decenas de terroríficas réplicas con movimiento y voz de dinosaurios, muchas de ellas a tamaño real, y cuidadosamente integradas en un entorno forestal que respeta la flora autóctona.

Dinolandia Madrid está concebida como una aventura temática completa y permanente, que os permitirá caminar entre criaturas icónicas como un Tyrannosaurus Rex de más de siete metros, el Velociraptor, el Triceratops o el Dilophosaurus, todos ellos acompañados de elementos sonoros, movimientos realistas y escenas que recrean el ecosistema prehistórico.

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El espacio también incluye zonas de descanso, áreas de restauración y rincones tranquilos, todo ello integrado en un entorno natural cuidado al detalle. Dinolandia Madrid abre sus puertas de lunes a viernes, de 10.30 a 16.00 h; sábados, de 10.30 a 20.00 h, y domingos, de 10.30 a 19.30 h.

Cómo conseguir entradas para esta aventura prehistórica

Con motivo de su inauguración, podéis conseguir vuestras entradas para las visitas conjuntas a Dinolandia y El Bosque Encantado por 22 euros, aunque contáis con una variedad de descuentos, como familia numerosa, carnet de estudiante o jubilado, entre otros.

Los parques y jardines más bonitos de Madrid

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de una agradable paseo por algunos de los parques y jardines más bonitos de Madrid, como El Retiro, el parque Dehesa de la Villa, el parque de Enrique Tierno Galván, la Casa de Campo, la Finca de Vista Alegre, Madrid Río, la Quinta de los Molinos o el Real Jardín Botánico.

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