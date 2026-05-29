Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya preparan sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

Los mundiales de fútbol protagonizan esta nueva exposición gratis

Del 1 al 14 de junio, el centro comercial de Majadahonda Gran Plaza 2 acogerá la exposición 'Leyendas de los Mundiales', una propuesta gratuita para todos los públicos que permitirá recorrer la historia de los Mundiales de Fútbol a través de la selección de más de 70 objetos icónicos vinculados a algunas de las competiciones más esperadas del deporte rey.

Ubicada en la planta baja del centro, la exposición ofrece un recorrido cronológico y temático por las diferentes ediciones de la Copa del Mundo, desde Inglaterra 1966 hasta Qatar 2022, incluyendo todos los balones oficiales de los campeonatos mundiales. Entre los elementos más destacados se encuentran camisetas y calzado histórico de grandes ídolos del fútbol mundial de diversas épocas.

Destacan las prendas firmadas por figuras como Bobby Charlton, Pelé, Beckenbauer y Paolo Rossi, la camiseta de Ronaldo Nazario, y artículos de estrellas más recientes como Leo Messi, Montiel, Griezmann, Schweinsteiger y Luca Toni, así como una representación especial dedicada a los grandes éxitos de la selección española, destacando el histórico Mundial de 2010 que incluirá el mítico Jabulani junto a la camiseta y botas de Andrés Iniesta y las Eurocopas de 2008, 2012, 2024 y los logros en los Juegos de Barcelona 92 y París 2024.

La muestra estará organizada en 14 áreas diferenciadas acompañadas de paneles explicativos e imágenes ilustrativas que ayudarán a contextualizar cada etapa con sus protagonistas a todo el que se acerca a visitar la exposición. Además, cada objeto contará con una explicación individual, complementada con audioguías por código QR que incluyen la bienvenida de Vicente del Bosque y narraciones de destacados periodistas deportivos.

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Un tren especial dedicado a la Selección Española de Fútbol llega a estas vías de Madrid

Con motivo de la celebración del gran torneo deportivo, la Comunidad de Madrid pondrá en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de Fútbol. El convoy, que recorrerá la Línea 4 durante toda la competición, está completamente vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

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