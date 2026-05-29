Las propuestas artísticas están inspiradas en lo cotidiano, encajando así con la intimidad del espacio

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Ya sean históricas colecciones en algunos de los museos más emblemáticos del mundo, creativas galerías donde apreciar lo mejor del arte contemporáneo e incluso admirar espectaculares murales, siempre es buen momento para detenerse y admirar las distintas obras de arte que puedes encontrar a tu paso.

Casa Bruto

Una casa, convertida en exposición: así es esta creativa iniciativa en Madrid

Casa Bruto propone una vez más una forma alternativa de vivir la cultura, un lugar donde obra, artista y espectador conviven más cerca que nunca, fuera de los códigos habituales de los espacios expositivos. La experiencia artística, impulsada por Albert Marcos y Mar Sempere, ocurre en una casa en el centro de Madrid, que ahora se prepara para su CAP6.

En esta ocasión, convivirán dos exposiciones y una 'performance' por pase, acompañadas de bebida y algo de aperitivo para generar el mejor encuentro y vivir el arte desde la cercanía. En este capítulo, se presentarán los proyectos de las fotógrafas Paola Arbildua, con Fototeca y el de Marta Vizoso, con Mixto, junto al Refranero Español en Movimiento, de la mano de Sara Herrera.

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Cuándo se celebrará la nueva exposición de Casa Bruto

El sábado 30 de mayo, se abrirá la puerta a dos pases, el de mañana, de 12.00 a 14.00 h, y el de la tarde, de 18.00 a 20.00 h. El acceso se cerrará pasados 20 minutos después de cada convocatoria. Las entradas generales, ya disponibles para reserva, tienen un coste de 4 € (ubicación se desvela con la entrada).

Las mejores exposiciones que puedes ver gratis en Madrid

Madrid es el hogar de los museos más importantes de España. Entre las mejores exposiciones que puedes ver de forma gratuita en la capital, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo CA2M); 'Bienestar en la ciudad' (La Casa de la Arquitectura); 'Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan' (Imprenta Municipal-Artes del Libro) o 'Kumusta na kayo?' (La Casa Encendida).