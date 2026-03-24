Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Una espectacular vidriera y un cubo inmersivo gigante se instalan en Madrid por el estreno de 'Super Mario Galaxy: La Película'

El esperado largometraje llegará a las salas de la capital el próximo 1 de abril

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Vidriera dedicada a la Princesa Peach. Universal Pictures. @Universal_Spain
Vidriera dedicada a la Princesa Peach. Universal Pictures. @Universal_Spain
Publicidad

Cada vez queda menos para el esperadísimo estreno de la nueva película protagonizada por el fontanero más popular de todos los tiempos. Tras una exitoso primer largometraje, que llegó a superar una recaudación de más de 25 millones de euros tan solo en España, Mario se enfrentará al malvado Bowsy, quien busca liberar a Bowser de su encarcelamiento, y que llevará a nuestros protagonistas en un viaje por el cosmos, en 'Super Mario Galaxy: La Película'.

Super Mario Galaxy: La Película. Universal Pictures
Super Mario Galaxy: La Película. Universal Pictures

Mario toma Madrid para celebrar el estreno de su nueva película

Y, para celebrar el próximo lanzamiento de 'Super Mario Galaxy: La Película', que llegará a las salas de cine españolas el próximo miércoles 1 de abril, Universal Pictures ha llenado varios centros comerciales de la capital con todo tipo de decoraciones y experiencias inmersivas relacionadas con el largometraje y el mundo de Mario.

Así, el centro comercial Príncipe Pío cuenta ya con una enorme vidriera dedicada a la Princesa Peach, que se podrá visitar hasta el domingo 29 de marzo, mientras que en el centro comercial La Vaguada ha aterrizado uno de los famosos cubos con interrogante de los videojuegos, una experiencia inmersiva con sistema de sonido envolvente incluido, que permite a curiosos adentrarse en el mundo de la nueva película de Mario, también disponible hasta el día 29, de 10.00 a 22.00 h. 

Vidriera dedicada a la Princesa Peach. Universal Pictures. @Universal_Spain
Vidriera dedicada a la Princesa Peach. Universal Pictures. @Universal_Spain

Este cubo de palomitas, entre los productos más demandados de la nueva película de Mario

Más allá de las decoraciones y las experiencias inmersivas, uno de los productos más codiciados para celebrar el estreno de la película es el nuevo cubo de palomitas temático, en esta ocasión, dedicado a uno de los compañeros más fieles del fontanero, Yoshi, que protagoniza este ítem para auténticos coleccionistas (y amantes de las palomitas), y que estará disponible en varias salas de cine de la capital, para celebrar el esperado estreno de la película.

NO TE LO PIERDAS: Un cine de Madrid, elegido como uno de los 10 mejores del mundo

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.