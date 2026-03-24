Cada vez queda menos para el esperadísimo estreno de la nueva película protagonizada por el fontanero más popular de todos los tiempos. Tras una exitoso primer largometraje, que llegó a superar una recaudación de más de 25 millones de euros tan solo en España, Mario se enfrentará al malvado Bowsy, quien busca liberar a Bowser de su encarcelamiento, y que llevará a nuestros protagonistas en un viaje por el cosmos, en 'Super Mario Galaxy: La Película'.

Super Mario Galaxy: La Película. Universal Pictures

Mario toma Madrid para celebrar el estreno de su nueva película

Y, para celebrar el próximo lanzamiento de 'Super Mario Galaxy: La Película', que llegará a las salas de cine españolas el próximo miércoles 1 de abril, Universal Pictures ha llenado varios centros comerciales de la capital con todo tipo de decoraciones y experiencias inmersivas relacionadas con el largometraje y el mundo de Mario.

Así, el centro comercial Príncipe Pío cuenta ya con una enorme vidriera dedicada a la Princesa Peach, que se podrá visitar hasta el domingo 29 de marzo, mientras que en el centro comercial La Vaguada ha aterrizado uno de los famosos cubos con interrogante de los videojuegos, una experiencia inmersiva con sistema de sonido envolvente incluido, que permite a curiosos adentrarse en el mundo de la nueva película de Mario, también disponible hasta el día 29, de 10.00 a 22.00 h.

Vidriera dedicada a la Princesa Peach. Universal Pictures. @Universal_Spain

Este cubo de palomitas, entre los productos más demandados de la nueva película de Mario

Más allá de las decoraciones y las experiencias inmersivas, uno de los productos más codiciados para celebrar el estreno de la película es el nuevo cubo de palomitas temático, en esta ocasión, dedicado a uno de los compañeros más fieles del fontanero, Yoshi, que protagoniza este ítem para auténticos coleccionistas (y amantes de las palomitas), y que estará disponible en varias salas de cine de la capital, para celebrar el esperado estreno de la película.

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