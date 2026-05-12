Con esta nueva iniciativa, el objetivo es posicionarse como un firme defensor de la cultura del pan

Siempre en mesa y bocado ideal para cuando sobra algo en el plato, el pan es el pilar base de una buena comida (pero siempre sin abusar). Sea en barra o en hogaza, son muchos los obradores de Madrid capaces de elaborar algunos de los mejores panes de la capital. Sin embargo, en un entorno marcado por las prisas, el pan de calidad artesanal ha ido perdiendo su sitio frente a opciones más industriales.

Levaduramadre regalará barras de pan gratis cada domingo

La red de obradores Levaduramadre, experto en panadería artesana, pone en marcha una nueva iniciativa para posicionarse como un firme defensor de la cultura del pan, con el objetivo de asegurar que nunca falte en los hogares, y recuperar así el ritual de la mesa familiar, esos domingos que representan los días de calma y tiempo en familia.

Barra Espiga. Levaduramadre

A partir del próximo domingo 17 de mayo, y durante todos los domingos durante un mes hasta el 7 de junio, la red de obradores entregará de forma gratuita las primeras 50 unidades de su producto estrella, la Barra Espiga, en cada una de sus tiendas de España. El objetivo no es solo entregar un producto, sino fomentar el hábito de acudir a la panadería a por "pan de verdad".

Las mejores panaderías de Madrid

El listado de excelentes obradores no para de crecer en la capital. Si quieres disfrutar de una excelente hogaza de pan, toma nota. Entre las panaderías más destacadas de Madrid se encuentran Santo Bakehouse, Panod, Obrador San Francisco, Doble Uve, Panátika, John Torres, Madreamiga, Turris, Amasa o El Horno de Babette.



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