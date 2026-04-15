Los participantes tendrán que demostrar su talento en un formato marcado por la improvisación

Madrid se convierte en el punto de partida de la Red Bull Dance Your Style, primera clasificatoria nacional de la conocida competición internacional de 'street dance', donde bailarines de todos los estilos se enfrentarán en una batalla en la que el público tiene la última palabra. Desde el hip-hop al afrodance, pasando por 'popping', 'locking', 'house' o 'voguing', los participantes tendrán que demostrar su talento en un formato marcado por la improvisación. Suena la música, reaccionan en segundos y buscan una única cosa: conectar con el público, que elige al ganador.

Red Bull Dance Your Style

Esta plaza del centro de Madrid se convierte en una pista de baile

La nueva cita tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril, en la plaza de Juan Goytisolo, donde bailarines de toda España se reúnen para hacerse con una de las cuatro plazas que dan acceso directo a la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style. Tras su paso por la capital, la competición continuará su recorrido en Sevilla el próximo 2 de mayo, antes de culminar en la gran final, que se celebrará el 5 de septiembre en Barcelona.

Esta jornada repleta de ritmo arranca con una 'jam' abierta, a las 17.30 h, donde todos los participantes compartirán pista en distintos corros. El jurado, compuesto por los bailarines Dii Feeling, Lidya Rioboo y Walid seleccionará a los 14 mejores, que pasarán a la fase decisiva. A partir de ahí, darán comienzo las batallas de uno contra uno, en categoría mixta y 'all-styles', y donde el público se encargará de votar, en directo, quien avanza a la siguiente ronda.

Sin coreografías preparadas y sin saber qué canción sonará, al ritmo de DJ Funkestein, los bailarines se deben adaptar al tiempo real, donde la capacidad de improvisación marca cada ronda, generando reacciones y convirtiendo cada batalla en un momento memorable.

Red Bull Dance Your Style

Así se celebra el Día Internacional de la Danza en Madrid

El escenario del Centro Danza Matadero se llena este mes de energía, color y talento, con una programación especial que invita a vivir en comunidad el poder transformador de la danza. Desde piezas contemporáneas hasta estrenos absolutos o actos conmemorativos por el Día Internacional de la Danza, la agenda culminará con una gran fiesta participativa.

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