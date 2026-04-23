Podréis disfrutar de una gran programación de actividades, al igual que puestos de gastronomía y artesanía

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados y ferias temáticas se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Este fin de semana, la localidad madrileña de El Escorial celebra su propio Mercado Medieval, lleno de actividades, gastronomía, artesanía, actuaciones o atracciones infantiles, entre otras. La Plaza de España y alrededores se convertirán así en un auténtico poblado medieval, repleto de vida, donde disfrutar de un viaje en el tiempo.

Mercado Medieval de El Escorial

Así será el Mercado Medieval de El Escorial

El Mercado Medieval de El Escorial, que se celebrará entre el 24 y el 26 de abril, cuenta con una gran programación de actividades para todos los públicos, entre las que se incluyen pasacalles, espectáculos aéreos y de fuego, actuaciones, un rincón infantil para los más pequeños o atracciones.

El Mercado Medieval abre sus puertas de 18.00 a 22.00 h (viernes); de 11.00 a 14.30 h, y de 17.30 a 22.30 h (sábado) y de 11.00 a 14.30 h, y de 17.30 a 20.30 h (domingo).

Tempus Aevus. Mercado medieval El Escorial

Una emblemática feria medieval toma este municipio de Madrid

La Gran Feria Medieval de El Álamo regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

NO TE LO PIERDAS: Un gran mercado renacentista se celebra este fin de semana a menos de 1 hora de Madrid con recreaciones de época, pasacalles y talleres artesanos