Esta jornada estará repleta de intervenciones y propuestas que buscan ir más allá

El Círculo de Bellas Artes celebra el centenario de su edificio abriendo sus puertas a curiosos e interesados. Una jornada repleta de intervenciones y propuestas que buscan ir más allá, con performances que convierten la arquitectura en cuerpo sonoro, acciones que invitan a habitar sus escaleras de otro modo, conversaciones abiertas en la azotea, poesía, música, cine y encuentros donde la palabra circula y se pone en común.

Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes cumple 100 años con actividades gratuitas

Esta celebración recupera así el CBA como un lugar vivo, donde conviven las prácticas artísticas, el pensamiento y la experiencia, y donde el edificio deja de ser solo un escenario para convertirse en parte activa de lo que ocurre. Así, y durante toda la jornada, el Círculo se abre como un espacio de encuentro para todos los públicos, donde perderte por lugares que normalmente no están accesibles, participar en actividades en la calle, asistir a debates, disfrutar de actuaciones o simplemente dejarte llevar por lo que vaya ocurriendo en cada rincón.

La programación incluye una variedad de actividades, que van desde intervenciones sonoras y performances hasta espacios de descanso colectivo, talleres abiertos, acciones participativas o una verbena que tomará la calle para imaginar otras formas de ciudad. Al caer la noche, el edificio se proyecta hacia fuera, momento en el que la fachada se convierte en escenario y la celebración se abre a la ciudad en un cierre colectivo.

Photograph: Círculo de Bellas Artes

Cómo conseguir entradas para el centenario del Círculo de Bellas Artes

El aniversario del Círculo de Bellas Artes se celebrará el próximo sábado 9 de mayo, de 11.00 a 22.00 h. Las distintas actividades de la programación se pueden disfrutar de forma gratuita, con entrada libre (algunas hasta completar aforo).

Así es el Círculo de Bellas Artes

Situado en el magnífico edificio que diseñara Antonio Palacios, el Círculo de Bellas Artes (CBA) es una pieza clave de la vida cultural y artística de Madrid. A sus exposiciones, que abarcan desde la fotografía hasta la escultura, se suman las proyecciones de cine, los conciertos, las conferencias e incluso eventos como su Baile de máscaras del carnaval.

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