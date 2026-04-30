Uno de los nuevos reyes en el universo de las barbacoas es, sin duda, el kamado. Y, como si fuera una de esas grandes concentraciones de coches antiguos, la mayor reunión de este horno cerámico de origen japonés llega a Madrid este mayo. Y lo hace por primera vez. Será una cita imprescindible para todo aficionado a la parilla, tanto para disfrutar, comiendo obviamente, de la enorme versatilidad de este tesoro ovoidal como para curiosear entre talleres y showcookings o asistir al I Campeonato Internacional de BBQ en España.

Fire Master

Dónde se celebra la mayor barbacoa del año en Madrid

Esta curiosa y atractiva cita alrededor del fuego se estrena este año con clara vocación de permanencia, con el objetivo de convertirse en un festival fijo en el calendario de festejos gastronómicos de la primavera en Madrid. Su desembarco tendrá lugar justo pasado este puente de mayo. Será al aire libre, en el Recinto Ferial de Boadilla del Monte, y se estirará a lo largo de cinco días. Un oda multitudinaria a las brasas que incluye un concurso internacional (donde compiten 10 equipos), un espacio de atracciones pensado para los más pequeños, innumerables talleres, música en directo... y, lo más importante, un vastísimo escaparate de platos a mayor gloria de esta manera de asar, ahumar, cocer... Y la entrada será gratuita.

Fire Master

Apunta las fechas para descubrir el debut en España de Fire Master Festival. Será del miércoles 6 al domingo 10 de mayo. La temperatura subirá y el humo se concentrará aún más alrededor del fin de semana. El sábado y el domingo se celebra el concurso profesional apadrinado por Kamado Joe, un campeonato que escoge y se divide en varios premios: ⁠Mejor Costilla Ahumada estilo St. Louis, ⁠Mejor Porterhouse, ⁠Mejor Plato del Mar, ⁠Low & Slow y ⁠Cocina Internacional. Esos días las jornadas se alargan. Las puertas se abren a las 13.00 y no se cierran hasta bien entrada la madrugada, hacia las 03:00 horas.

Fire Master

Además de una zona infantil, otra dedicada a las cervezas (y los cócteles) y un gran escenario para conciertos y sesiones DJ, serán 11 las paradas gastronómicas donde pararse a comer algo a la brasa. Brasas de muchos estilos. Habrá de todo y para todos. Estos son algunos de los nombres confirmados por si queréis ir planeando lo que vais a probar:

-Raza y Dehesa, referente gastronómico de Córdoba, estará presente junto a Sabores de Siempre, reconocido distribuidor cordobés de producto gourmet, y con una selección de carnes de Miguel Vergara.

-The Ox Burger, de la mano de Cenando con Pablo, con una propuesta de burger elaborada con carne de Belua, una de las referencias más potentes dentro del sector cárnico actual.

⁠-La Mestiza, foodtruck con representación de Arcecarne, referente nacional en selección y distribución de carnes top, especialmente reconocidos por su excelencia en vaca, ternera y cordero.

-⁠Delicroq, con una propuesta especializada en croquetas gourmet.

-⁠Hot Perrote, elevando el concepto del hot dog premium.

Fire Master Festival

NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno