Uno de los restaurantes favoritos de Madrid para ir con niños se muda a Malasaña

Unas croquetas en un columpio de parque de atracciones o una mesa reservada en el Tren de la bruja

Llega el verano, las vacaciones infantiles y el tetris familiar se complica. Le sobran horas al día y hay que programar decenas de planes para hacer en familia. Tenemos un listado bien nutrido que os valdrá en temporada estival o para la vuelta al cole. Y entre esas ideas, hay restaurantes. Restaurantes como el que os traemos hoy. Lo que era un viaje a una feria de los años 80 se había convertido era uno de los favoritos en Madrid para una divertida comida familiar. Pero ese particular circo gastronómico se ha vuelto ambulante. Deja Almagro para mudarse a otro barrio del centro de la capital.

La Morenilla La Morenilla

A bombo y platillo, con todas las atracciones que ya tenían, incluida su jirafa Paquita, La Morenilla da el salto al barrio de todas las tendencias. El restaurante sin carpa, el circo con carta culinaria desembarca en Malasaña, a un paso de la glorieta de Bilbao (Manuela Malasaña, 3). Ahora todas las mesas están tematizadas. Podéis reservar sitio en el emblemático Tren de la Bruja, en la noria o los columpios e incluso estrenar una novedad: la montaña rusa. Con la mudanza han dado un paso más no sólo en la ambientación sino en la oferta. Aparecen hasta vistosos "cócteles" sin alcohol pensados para los niños.

La La Morenilla

Con su salmorejo de tomatillo/aguacate/atún escabechado, su arroz cremoso de pollo de corral, su nueva burger carbonara y su postre "Las mil y una pijadas", el gran éxito del grupo Le Cocó (con más de una década de trayectoria en Madrid y con otros locales como Fellina o La Cerda) regresa para ofrecer el plan familiar que necesitas estas semanas. Divertido y económico a partes iguales, salvo el lunes, abre todos los días de la semana para comidas y cenas.

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