En clave de comedia, contará con las interpretaciones de Milagros Martín, María Rodríguez o Lola Casariego, entre otras, al igual que cinco músicos en directo

Parte del nuevo ciclo 'Estivales en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa', dedicado a la zarzuela y al teatro con música en directo, el escenario, ubicado en la plaza de Colón acoge 'Zarzuela en la Villa', un montaje que ofrece una recopilación en clave de comedia de los grandes éxitos del repertorio de la zarzuela y la copla, interpretados por actrices como Milagros Martín, María Rodríguez o Lola Casariego, entre otras.

La zarzuela protagoniza este nuevo espectáculo veraniego en Madrid

Con cinco músicos en directo, la comedia musical cuenta con la dramaturgia de Yolanda García Serrano, la dirección de Susana Miyar y la dirección musical y piano de Miguel Huertas. El objetivo es recuperar un género artístico, la zarzuela, que se ha representado en el centro desde sus inicios, hace ahora casi 50 años.

A través de este grupo de intérpretes, 'Zarzuela en la Villa' os adentra en un barrio que lucha por hacerse oír mediante la música. La premisa se centra en un certamen de cantantes líricos que sueñan con el triunfo, compartiendo con la audiencia sus ilusiones, alegrías, tristezas y el anhelo de ser reconocidos en el concurso, en una historia repleta de conflictos, amor, diferencias y unión ante un objetivo común: ensalzar el valor de la zarzuela.

Cuándo se podrá ver 'Zarzuela en la Villa'

La Sala Girau del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge 'Zarzuela en la Villa' entre los días 25 de junio y 5 de julio, parte del nuevo ciclo 'Estivales en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa'. Las entadas generales ya están disponibles, con un coste que parte desde los 22 €. En cuanto a horarios, 'Zarzuela en la Villa' se celebra de martes a sábado, a las 20.00 h, y domingos, a las 19.00 h. El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos.

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