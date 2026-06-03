El cuerpo humano por dentro como nunca se ha visto, tal y como lo experimentan los personajes de 'Érase una vez...'. Así es la nueva experiencia que ofrece 'Human Universe-The Experience', una ambiciosa inmersión física y virtual que se estrenará mundialmente el 11 de septiembre en Espacio Delicias de Madrid.

Human Universe-The Experience

Viaja al interior del cuerpo humano en esta nueva experiencia inmersiva

Con más de 1.000 metros cuadrados repartidos en seis salas distintas, 'Human Universe' combina entretenimiento, divulgación científica y espectáculo visual en una experiencia concebida como una aventura espectacular, cultural y científica. Con una duración aproximada de 70 minutos, la exposición utiliza imágenes inmersivas en 3D, gafas de visión de realidad virtual, 'mapping', animación e interacción, recreando con hiperrealismo el interior del cuerpo humano.

Tras cruzar la 'Base Génesis', una estación científica que ha desarrollado la tecnología para viajar al interior del cuerpo, podréis visitar las distintas salas, que desvelan desde la evolución humana hasta los procesos invisibles de la actividad neuronal y el sistema inmunitario. Durante esta travesía, también podréis intervenir, interactuando con pantallas, explorando vuestra propia anatomía o poniendo a prueba vuestros conocimientos.

Human Universe-The Experience

Cómo conseguir entradas para 'Human Universe-The Experience'

La muestra está pensada para todos los públicos, y podrá visitarse en el Espacio Delicias desde el viernes 11 de septiembre. La venta oficial de entradas arranca el próximo 8 de junio, aunque ya está en marcha la fase de preserva de tickets. Durante los primeros días, podréis haceros con un código de reserva que, iniciadas las ventas (y siempre se canjee antes del día 21 de junio), os permitirá obtener un 30% de descuento.

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