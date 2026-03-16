El mercado contará con más de una treintena de anticuarios y brocantes, que ofrecerán una gran variedad de artículos

Ya sea para renovar tu armario con las mejores prendas 'vintage', redecorar tu salón o habitación, conseguir todo tipo de artículos de menaje, descubrir tesoros que ni conocías e incluso adquirir rocas y fósiles, Madrid tiene un mercadillo para ti. Habituales durante los fines de semana, vendedores se reúnen en todo tipo de espacios (o al aire libre) para poner a disposición de los interesados todo tipo de productos, en lo que es uno de los planes más esperados para pasar el día, a los que, una vez más, se sumará una nueva edición de este exitoso 'deballage' francés.

El Déballage de la Moraleja. @deballagelamoraleja

Un popular ' déballage' se celebrará este fin de semana en Madrid

Como si de un auténtico 'déballage' francés se tratara, y tras una exitosa segunda edición, el centro comercial El Bulevar (paseo de Alcobendas, 10) acogerá la celebración de 'El Déballage de la Moraleja', un mercadillo de almoneda, brocante y arte que busca asentarse de forma definitiva como una experiencia única para los amantes de la decoración 'vintage' y el coleccionismo.

Durante esta esperada jornada, más de 40 anticuarios y brocantes llegados de distintos puntos de España, Francia y Portugal se reúnen en el parking del centro comercial, ofreciendo una amplia variedad de piezas, que van desde sillerías antiguas hasta lámparas vintage, pasando por arte, pintura y escultura, objetos de colección, menaje de porcelana, libros antiguos, telas de época, alfombras y objetos de piel y cuero.

El Déballage de la Moraleja. @deballagelamoraleja

Las ventas se llevarán a cabo en el aparcamiento, donde los anticuarios y brocantes descargan sus camiones y furgonetas, ofreciendo su catálogo de productos. Esta modalidad de ventas busca así ofrecer un espacio repleto de oportunidades de compra. El término 'déballage' se refiere al acto de descargar y exponer los productos para su venta, y es precisamente esto lo que caracteriza a estos mercadillos: la posibilidad de encontrar piezas muy especiales en un ambiente dinámico y directo. Los vendedores suelen ser los propios dueños de las piezas que venden, lo que garantiza la autenticidad y la calidad de los productos.

Cuándo se celebrará la nueva edición de este ' déballage'

La tercera edición de 'El Déballage de la Moraleja' se celebrará en el aparcamiento del centro comercial El Bulevar, el próximo domingo 22 de marzo, de 10.00 a 20.00 h.

El Déballage de la Moraleja. @deballagelamoraleja y @alcobendas.ayuntamiento

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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