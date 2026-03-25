Con el regreso de la primavera, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea pasar una entretenida tarde en una agradable terraza, un entretenido paseo por un parque e incluso admirar la floración de los tulipanes, esta estación está para vivirla fuera de casa. Y, entre las actividades más destacadas, se encuentran las escapadas familiares, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la Comunidad de Madrid.

Tren de Arganda. Jose L. Martos

Este histórico ferrocarril volverá a circular por Madrid

El emblemático Tren de Arganda, único ferrocarril a vapor de la Comunidad de Madrid, y popularmente conocido como el 'que pita más que anda', vuelve una temporada más a las vías. Este veterano convoy histórico realiza un recorrido de casi cuatro kilómetros por el único tramo preservado del antiguo Ferrocarril del Tajuña. Su objetivo es rememorar cómo se viajaba en estos trenes y cómo se trabajaba hace más de 100 años en el desempeño de oficios ya desaparecidos, como fogoneros, guardafrenos…

El tren está formado por coches de madera, algunos ya centenarios, y circula entre la estación de Poveda (Arganda del Rey) y el apeadero de la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid), pasando por algunas de las maravillas de la región, como el puente metálico de tren más largo del territorio madrileño, que pasa sobre el río Jarama, las formaciones rocosas de los Cantiles de Piul o la laguna del Campillo.

El histórico tren fue muy utilizado en su época por la gente de la zona e incluso por grandes personalidades como el Conde de Romanones (Álvaro de Figueroa y Torres) o el mismísimo Alfonso XIII. La línea se inauguró en 1886 y originalmente unía, a lo largo de 27 km, Madrid y Arganda, aunque posteriormente el recorrido se amplió hasta los 161 km, uniendo la capital con Guadalajara.

Tren de Arganda. Jose L. Martos

Cómo conseguir billetes para el Tren de Arganda

Los billetes para el viaje de ida y vuelta, que tiene una duración aproximada de unos 45 minutos, se pueden reservar a partir del domingo 29 de marzo. El tren circula el primer sábado de mes y todos los domingos de temporada (marzo, abril y mayo en primavera y octubre, noviembre y diciembre en otoño) a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 h. Los tickets tienen un coste que ronda entre los 3 y 8 euros.

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Estos recorridos turísticos son una gran oportunidad para descubrir las historias de reconocidos personajes, como Cervantes o Felipe II, entre otros. Entre los trenes turísticos más destacados de Madrid se encuentran el Tren de la Fresa, el Tren Medieval de Sigüenza o el Tren del Canal.

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