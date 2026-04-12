Certamen que ya se ha convertido en todo un referente del arte urbano en Madrid, y nacido con el objetivo de apoyar e impulsar el pequeño comercio y la vida de uno de los barrios más castizos de la capital, el Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés CALLE alcanza este año su decimotercera edición, una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, que en esta ocasión contará con la participación de 50 artistas en 50 fachadas.

Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés CALLE. Artktovi, La Marimala

Lo mejor del arte urbano toma Lavapiés

Así, el festival CALLE Lavapiés vuelve a convertir el barrio en todo un lienzo al aire libre, donde el arte urbano en todas sus formas toma las calles, fachadas, cristaleras y rincones del distrito, desde el arte mural hasta el graffiti, pasando por la expresividad del 'lettering', la originalidad de los kekos o la riqueza visual de la ilustración.

Este año, destacan intervenciones como 'Los colores de nuestras abuelas' que, bajo la dirección de Nataline Pomar, derrocha sabiduría e ilusión. Así, las populares 'abuelas grafiteras' traen la expresión de sus emociones más profundas y sus secretas experiencias, formando una memoria colectiva que da color a Lavapiés. Cada pieza será pintada por una de las participantes, que elegirá un color según la emoción que mejor la represente, que dará como resultado final un mapa visual de los sentimientos y las experiencias compartidas.

Festival de Intervenciones Artísticas de Lavapiés CALLE. TIODA, La de Espronceda

Otra de las intervenciones más destacadas son aquellas que realizarán los alumnos del Colegio Moreno Rosales; la de Ana Ausín, artista visual cuya obra se caracteriza por la exploración del color, la emoción y la abstracción como lenguaje expresivo, o la colaboración con el Festival de México FIU, que este año ha premiado a su ganador enviándolo a realizar una intervención especial en CALLE.

El cartel promocional de este año corre a cargo de Aida Poppy, una artista urbana e ilustradora cuya obra gira en torno a la figura de la mujer, mezclando lo emocional y lo social a través de imágenes que nacen en su libreta y acaban habitando el espacio público.

Las mejores obras de arte urbano de Madrid

Porque el arte no solo se encuentra en los museos y galerías de la capital. Entre las obras de arte urbano más destacadas de Madrid se encuentran el proyecto 'CUBOS Madrid' (Plaza de los Cubos), el colorido bosque del IES Emperatriz María de Austria, los personajes de Jaune o la firma de Muelle, en la calle Cava Alta.

NO TE LO PIERDAS: Las exposiciones de arte que puedes ver ahora mismo en Madrid