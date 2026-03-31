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Vuelve el festival de artes escénicas para bebés a más de 20 escenarios de Madrid

Pies Inquietos celebra su cuarta edición con una amplia programación que se extiende por la capital y otros municipios

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Hisse Et Hop! L'Atelier de la Berlue
Hisse Et Hop! L'Atelier de la Berlue
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El Festival de Artes Escénicas para la primera infancia Pies Inquietos celebra su cuarta edición con el objetivo de crear oportunidades para que las familias puedan acceder a una cultura específica para los primeros años de vida, momentos clave y determinantes para criar 'pies' sensibles, creativos y sociales.

Theke. El Hilo Rojo Infancia y Juego
Theke. El Hilo Rojo Infancia y Juego

Esta nueva edición, que aterriza en la capital entre los días 10 de abril y 24 de mayo, llega a un total de 21 espacios, repartidos por nueve municipios de la Comunidad de Madrid, consolidando así el festival y formando una red entorno a los derechos culturales de la primera infancia, apostando por actividades y espectáculos de calidad para los más pequeños.

Madrid, Parla, Torrejón, Coslada, San Lorenzo de El Escorial, La Cabrera, San Fernando de Henares, Coslada, Alcorcón y Manzanares el Real acogerán las 38 representaciones de los 13 espectáculos y 21 sesiones de seis talleres e instalaciones para la primera infancia y sus familias, con una programación general que incluye espectáculos como 'Sum', de la compañía Baychimo Teatro; 'Canciones del Mundo', de Titirisolfa y Zumbalé; 'Compaña', de Xampatito Pato o 'Nanuq', de la compañía Vöel, al igual que talleres como 'El mundo se mueve', de L'Atelier de la Berlue o 'Theke', de El Hilo Rojo Infancia y Juego.

Canciones del mundo. Titirisolfa y Zumbalé
Canciones del mundo. Titirisolfa y Zumbalé

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La cartelera madrileña ofrece una amplia y variada oferta de obras de teatro, entre las que destacan 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel); 'El nudo gordiano' (Teatro Español); 'Cenicienta, el musical' (Teatro Coliseum); 'Constelaciones' (Teatro María Guerrero); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa) o 'Los pilares de la tierra, el musical' (Teatro EDP).

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