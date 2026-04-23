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Vuelve el mercado goyesco más curioso de Madrid con talleres de oficios antiguos, malabares y zona gourmet

A lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de una gran programación de actividades, que os permitirán viajar en el tiempo a otra época

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Ayuntamiento de la Villa de Móstoles
Ayuntamiento de la Villa de Móstoles
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El municipio de Torrejón de Ardoz se prepara para la gran celebración del Mercado Goyesco, una experiencia única donde viajar en el tiempo hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, y disfrutar de una gran programación de actividades para todos los públicos, con música en directo, espectáculos, talleres, cuentacuentos y zona gastro.

Mercado Goyesco Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Foto: @josedsacristan

Vuelve el Mercado Goyesco de Torrejón de Ardoz

Con una ambientación única, que retrata de manera muy fiel la época de Francisco de Goya, decoración de época y una variedad de elementos ornamentales, la nueva edición del Mercado Goyesco de Torrejón de Ardoz se celebrará entre los días 24 y 26 de abril, en la Plaza Mayor y las calles de Enmedio y Hospital.

A lo largo de tres días, podréis disfrutar de actuaciones musicales en directo, espectáculos de fuego y malabares que iluminarán la noche, cetrería y campamentos que os permitirán sentiros en otra época, talleres de oficios antiguos y artesanía única, un rincón infantil y cuentacuentos para los más pequeños y una zona con alimentación gourmet.

Mercado goyesco Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Foto: @josedsacristan

Una emblemática feria medieval toma este municipio de Madrid

La Gran Feria Medieval de El Álamo regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas. Las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

NO TE LO PIERDAS: Un gran mercado renacentista se celebra este fin de semana a menos de 1 hora de Madrid con recreaciones de época, pasacalles y talleres artesanos

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