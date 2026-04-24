Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Vuelve el Tren de la Cuchillería con cata de quesos manchegos, visitas guiadas y talleres artesanales

Con destino a Albacete, este recorrido se presenta como una ocasión única para conocer la ciudad

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Turismo en Albacete
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Turismo en Albacete
Publicidad

Con la agradable llegada de la primavera, las calles y terrazas de Madrid se empiezan a abarrotar de gente; los planes al aire libre vuelven a protagonizar todas las agendas y, son muchos los que, con la llegada del buen tiempo (o próximamente, las vacaciones de verano), ya empiezan a planear viajes. Una escapada en tren con ida y vuelta desde Madrid, este recorrido se presenta como una ocasión única para conocer Albacete.

Bajo el nombre de Tren de la Cuchillería, esta escapada en tren con ida y vuelta desde Madrid te permitirá disfrutar de una visita guiada por el centro de la ciudad mientras conoces los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Pasaje de Lodares. Además, tendrás la ocasión se saborear Castilla-La Mancha, con una cata de deliciosos quesos manchegos; visitar el Museo de la Cuchillería para conocer más a fondo el proceso artesanal llevado a cabo para montar una navaja, y participar en un taller y exhibición de cuchillería.

Tren alta velocidad AVE
Photograph: Shutterstock

Cómo conseguir billetes para el Tren de la Cuchillería: precios y horarios

El precio del Tren de la Cuchillería incluye viaje de ida y vuelta en tren AVE, con origen Madrid Chamartín-Clara Campoamor y destino Albacete-Los Llanos; visita por la ciudad de Albacete y el Museo de la Cuchillería; un taller-exhibición y cata de quesos manchegos. En cuanto a la salida, el Tren de la Cuchillería parte desde la capital el próximo sábado 25 de abril, al igual que el próximo 21 de noviembre.

En lo que a horarios se refiere, el tren parte desde la capital a las 09.00 h, con llegada a la estación de Albacete a las 10.37 h, y salida desde Albacete a las 18.31 h, y llegada a Madrid a las 20.08 h. Los billetes para adultos tienen un coste de 50 euros mientras que, para niños (menores de 14 años), se pueden conseguir por 20 €. Los menores de cuatro años que no ocupen asiento podrán viajar de forma gratuita.

Catedral de San Juan Bautista. Turismo Castilla-La Mancha
Catedral de San Juan Bautista. Turismo Castilla-La Mancha

Otros trenes turísticos para viajar por Madrid

Estos recorridos turísticos son una gran oportunidad para descubrir las historias de reconocidos personajes, como Cervantes o Felipe II, entre otros. Entre los trenes turísticos más destacados de Madrid se encuentran el Tren de la Fresa, el Tren Medieval de Sigüenza, el Tren del Canal o el Tren de Arganda.

NO TE LO PIERDAS: El Tren de Cervantes vuelve a las vías en primavera: descubre todos los secretos de Alcalá de Henares en este recorrido guiado único

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.