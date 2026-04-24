Con destino a Albacete, este recorrido se presenta como una ocasión única para conocer la ciudad

Con la agradable llegada de la primavera, las calles y terrazas de Madrid se empiezan a abarrotar de gente; los planes al aire libre vuelven a protagonizar todas las agendas y, son muchos los que, con la llegada del buen tiempo (o próximamente, las vacaciones de verano), ya empiezan a planear viajes. Una escapada en tren con ida y vuelta desde Madrid, este recorrido se presenta como una ocasión única para conocer Albacete.

Bajo el nombre de Tren de la Cuchillería, esta escapada en tren con ida y vuelta desde Madrid te permitirá disfrutar de una visita guiada por el centro de la ciudad mientras conoces los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Pasaje de Lodares. Además, tendrás la ocasión se saborear Castilla-La Mancha, con una cata de deliciosos quesos manchegos; visitar el Museo de la Cuchillería para conocer más a fondo el proceso artesanal llevado a cabo para montar una navaja, y participar en un taller y exhibición de cuchillería.

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Cómo conseguir billetes para el Tren de la Cuchillería: precios y horarios

El precio del Tren de la Cuchillería incluye viaje de ida y vuelta en tren AVE, con origen Madrid Chamartín-Clara Campoamor y destino Albacete-Los Llanos; visita por la ciudad de Albacete y el Museo de la Cuchillería; un taller-exhibición y cata de quesos manchegos. En cuanto a la salida, el Tren de la Cuchillería parte desde la capital el próximo sábado 25 de abril, al igual que el próximo 21 de noviembre.

En lo que a horarios se refiere, el tren parte desde la capital a las 09.00 h, con llegada a la estación de Albacete a las 10.37 h, y salida desde Albacete a las 18.31 h, y llegada a Madrid a las 20.08 h. Los billetes para adultos tienen un coste de 50 euros mientras que, para niños (menores de 14 años), se pueden conseguir por 20 €. Los menores de cuatro años que no ocupen asiento podrán viajar de forma gratuita.

Catedral de San Juan Bautista. Turismo Castilla-La Mancha

Otros trenes turísticos para viajar por Madrid

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