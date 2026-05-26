De los mejores puestos de mercado para comer en Madrid a la cocina coreana más original se citan en las alturas este junio

Estrenada ya la temporada de azoteas, y antes de que el calor se vuelva insoportable, tenemos en pleno centro de Madrid el galardonado como Mejor Hostal de Europa 2026 (según la gente de Hostelworld que organizan, con "h", sus propios premios Hoscar cada año). Vamos, que te vas a encontrar con precios asequibles y mucha gente joven. Ellos, The Hat Madrid, no sólo han inaugurado ya su recogida y encantadora terraza en la quinta planta (abre de lunes a domingo de 19:00 a 0:00 horas, viernes y sábados desde las 13:00) sino que estrenan junio con unas cenas especiales diseñadas para poco más de 50 personas.

GE The Hat Madrid

Experiencias únicas, menús efímeros y ambiente festivo para empezar cualquier noche de estas en La Latina. Un plan que te vale igual para ir con tu pareja como para llevarte a cuatro amigxs. Por muy escondido que se encuentre en el Madrid de los Austrias, este rooftop siempre está animado (con una mezcla de huéspedes internacionales y madrileños que conocen el secreto) pero los responsables de este alojamiento en el número 9 de la calle Imperial querían recuperar aquellas sesiones nocturnoculinarias de años atrás y poner a bailar las papilas con su proyecto Two Many Chefs.

The Hat Madrid The Hat Madrid

Y para armar el cartel de este minifestival gastronómico a un paso de la Plaza Mayor y sobre los tejados del viejo Madrid se suben hasta aquí a Na Num, Insurgente, Brutalista, La Raquetista, Tripea y las creaciones dulces de Itama. ¿El nexo común? Que ninguno de los protagonistas tienen terraza. Y, bueno, que son pistas imprescindibles si eres un comensal curioso a la hora de elegir sitio donde reservar mesa. Proyectos con identidad propia donde siempre se come bien.

The Hat Madrid The Hat Madrid

Este es el calendario completo de cenas efímeras en The Hat Madrid

Las reservas ya están abiertas (aquí) y, como nos gustan todas las opciones, te dejamos a continuación fechas y restaurantes para que te hagas con una mesa en la cocina que más te atraiga. Todas las cenas arrancan a las 21.00 h., se componen de 5 pases+postre y tienen el mismo precio (65 euros por persona). En el menú se incluyen dos bebidas, una de ellas será un "limoncello spritz" (has probado muchos spritzs pero este todavía no).

GE The Hat Madrid

Aquí tenéis el calendario, algún plato para abocetar el menú sin desvelarlo y el enlace de reservas (porque las mesas volarán):



2 de junio: Na Num (Tocino, jangajji, ricota y pan de gamba / tomate, fresas y choonjang)

9 de junio: Insurgente (tiradito de vieira / pan bao brisket)

15 de junio: Brutalista (puerro quemado y escabechado / ajoblanco, almendras fritas, mojama)

22 de junio: La Raquetista (mejor croqueta de España 2026 / rabo de vaco al curry massaman)

30 de junio: Tripea (ceviche de atún "carretillero" / wonton de cerdo ibérico)

GE The Hat Madrid

NO TE LO PIERDAS: Nuestras últimas recomendaciones para comer en Madrid