A unos 80 kilómetros de Madrid, en el Valle Alto del río Lozoya se encuentra el Parque Arqueológico de El Valle de los Neandertales, unos yacimientos en los que se puede descubrir el modo de vida, el ambiente y la fauna con la que los predecesores humanos convivieron entre 150.000 y 40.000 años atrás.

Comunidad de Madrid Parque Arqueológico El Valle de los Neandertales

Vuelven las visitas guiadas a estos yacimientos históricos

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar visitas guiadas al Parque Arqueológico de El Valle de los Neandertales, situado en la localidad madrileña de Pinilla del Valle y gestionado por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), que podrá visitarse desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de noviembre, con la excepción del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, cuando se realizan los trabajos de excavación en este espacio.

Las visitas guiadas, de dos horas de duración y a través de cuatro kilómetros, os permitirán recorrer todos los yacimientos, como son la Cueva del Camino, la Cueva Des-Cubierta, la Cueva de la Buena Pinta, Abrigo de Navalmaíllo y la Cueva Chica. Además, tendréis la oportunidad de conocer las diferentes cuevas y abrigos, así como los hallazgos que han situado al Parque Arqueológico entre los más importantes del mundo por su repercusión científica.

Cómo conseguir entradas para visitar el Valle de los Neandertales

Las visitas se pueden reservar a través de la página web del Valle de los Neandertales, sin límite en el número de entradas por solicitud. El recorrido por los yacimientos se realizará siempre acompañado por miembros del equipo de investigación de Pinilla del Valle, en grupos de hasta 25 personas. Se ofertan de martes a domingo en diferentes horarios: 10.30, 12.30 y 15.45 h (los domingos y festivos se suprime el turno de las 15.45 h). El precio es de dos euros para adultos y de un euro para niños entre 8 y 12 años. En el caso de menores de hasta 7 años, la entrada es gratuita.

Comunidad de Madrid Valle de los Neandertales

Las mejores visitas guiadas gratuitas para descubrir Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

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