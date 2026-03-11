Los pases, que salen hoy mismo, son muy limitados, y suelen estar disponibles por muy poco tiempo

Cuando hablamos del Banco de España estamos hablando del banco central del país, una entidad pública cuya principal función es la de supervisar el sistema bancario español. Su sede central se encuentra en la plaza de Cibeles, en un edificio señorial y soberbio del siglo XIX, obra de los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra. Repleto de elementos clásicos, el edificio cuenta con una monumental escalera de mármol de Carrara, rejería francesa, vidrieras con motivos alegóricos, detalles en hierro fundido e incluso algún que otro toque Art Decó.

Y, si quieres descubrir todos sus secretos, atento, pues hoy salen entradas para visitar este histórico edificio de forma gratuita, parte del programa de visitas guiadas 'Puertas Abiertas del Banco de España', donde podréis descubrir de cerca todo el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que guarda el edificio, sin pagar ni un solo euro.

Cómo conseguir entradas para visitar el Banco de España gratis

Las entradas generales, previa reserva, se pueden conseguir este mismo miércoles 11 de marzo, a partir de las 12.00 h, para los pases que comprenden entre el mes de marzo y junio. Es imprescindible identificarse con el DNI y se puede elegir entre dos modalidades, ambas con una duración de 90 minutos. Por una parte, las visitas generales durante el fin de semana, que se realizan los viernes, de 14.30 a 20.00 h, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 horas y, por otra, las visitas guiadas por voluntarios del Banco, que se llevarán a cabo los lunes a las 16.00 y a las 17.00 h, y los martes a las 16.00 h.

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

