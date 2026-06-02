Las actuaciones están vinculadas a cuatro de las 21 obras del recorrido 'Música para los ojos'

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Escenario de todo tipo de festivales, al igual que conciertos de artistas y bandas como Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars o Shakira, puede que no haya mejor plan que disfrutar de lo mejor de la música en directo en la capital. Y qué mejor que un plan que combina todo tipo de géneros musicales y uno de los espacios culturales más únicos de todo Madrid.

Este conocido museo de Madrid se llena de conciertos

La música en directo regresa un año más a Las Terrazas, con una nueva edición de Tardes Thyssen. El cartel incluye cuatro actuaciones musicales de artistas nacionales e internacionales, que abarcan géneros como el folk ibérico, el 'ambient' o la electrónica, y que tendrán lugar los dos primeros viernes y sábados de junio, a las 20.00 h, con entrada libre hasta completar aforo.

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La programación de esta edición retoma el hilo de la anterior, que fue el recorrido temático por la colección permanente del museo 'Música para los ojos'. Creado por el músico Pedro Portellano, es un itinerario que profundiza en el vínculo entre pintura y música, dos disciplinas cuyos lenguajes comparten la capacidad de construir relatos, evocar lo espiritual y expresar y provocar emociones.

De este modo, los cuatro conciertos de este ciclo de Momentos Alhambra | Tardes Thyssen están vinculados a cuatro de las 21 obras del recorrido: 'La Virgen con el Niño entre ángeles' (h. 1500), de Maestro de la Madonna André; 'Mata Mua' (Érase una vez) (1892), de Paul Gauguin; 'Pintura con tres manchas, n.º 196' (1914), de Wassily Kandinsky, y 'Grupo de músicos de músicos' (h.1650 - 1652), Jakob van Loo. Entre los artistas que pasarán por el escenario de Las Terrazas del Museo Thyssen-Bornemisza, se encuentran Víctor Herrero (5 de junio), Perila (6 de junio), Calcutá (12 de junio) y BELA (13 de junio).

Víctor Herrero

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