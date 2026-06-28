Time Out dice

Inaugurado a finales de 2025, Bar Burno se encuentra, en realidad, a medio camino entre una bodega y una cafetería. La carta es breve, pero presenta una doble propuesta: la más madrugadora (tostadas y cafés de especialidad) y la más vermutera, con gildas, mejillones en escabeche, patatas fritas, embutidos nacionales e italianos, quesos locales y franceses, y un par de postres.

La clientela está enamorada del pan de masa madre con queso Comté y mantequilla, y no nos extraña en absoluto, porque la mantequilla la elaboran ellos mismos y se nota desde el primer bocado. La carta de vinos es excelente, así que no la paséis por alto. El local es más bien pequeño, sencillo y acogedor; no tiene terraza, pero sí una pequeña barra exterior y un banco.





